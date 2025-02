Lorena Maria rebate críticas após nascimento do filho: 'Eu me amo'

Em suas redes sociais, Lorena Maria fez questão de rebater as críticas que recebeu após dar à luz ao seu primeiro filho com Mc Daniel

Em suas redes sociais, Lorena Maria sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Recentemente, a digital influencer deu à luz a Rás, seu primeiro filho com Mc Daniel.

Após sair da maternidade com o pequeno nos braços, a famosa foi alvo de críticas devido à sua aparência e fez questão de rebater os comentários.

"A felicidade que Deus nos deu está acima de qualquer pessoa podre, perdida e julgadora. Meu filho é lindo, meu homem é maravilhoso, minha família me ama, eu me amo. Me amo inchada, bagunçada, arrumada, pós parida. Me amo em todos os momentos. Sou linda, visto o que eu gosto, sou o que eu quero ser, me sinto livre, ninguém me prende, nenhuma palavra maldita chega até a mim, nenhuma dessas mulheres sem autoestima conseguem atravessar a minha", começou ela.

Em seguida, Lorena agradeceu pelo carinho dos fãs. "Estou me sentindo uma super heroína. Minha história de vida, mesmo que nunca contada para vocês, é de uma superação impressionante. Tenho tudo. Nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Coração cheio de tudo de bom e família segundo o coração de Deus. Obrigada a todos que nos amam, amamos vocês", finalizou.

Escolha do nome

Lorena Maria está radiante com a chegada do primeiro filho com MC Daniel! A influenciadora digital e empresária deu à luz Rás na madrugada de terça-feira, 18, em uma maternidade no Rio de Janeiro.

O nome do bebê dos famosos despertou curiosidade por ser bem diferente e pouco comum. Em entrevista ao portal LeoDias, Lorena falou um pouco sobre a escolha e ressaltou a importância do significado de Rás.

"Foi uma escolha interior assim, sabe. Eu pensei muito antes de escolher. Pensei no universo, que é uma coisa que eu gosto também, pensei nos meus ancestrais, pensei no Egito, que eu sou apaixonada, e cheguei no nome Rás. Estamos muito felizes pela escolha, é um nome muito forte e não podia ser diferente", declarou a noiva do cantor.

Logo após anunciarem ao público a chegada do herdeiro, MC Daniel e Lorena Maria, que só revelaram o nome do pequeno depois do nascimento, explicaram o significado da escolha: "Rás significa ‘chefe’, ‘líder’, inspirado no imperador da Etiópia, Rás Tafári. Principal representante do movimento religioso Rastafári, ele se tornou o símbolo de libertação para população africana", escreveu o artista.

Vale lembrar que Lorena Maria e o filho receberam alta hospitalar ainda na noite de terça-feira, 18, e já estão em casa. O casal posou para fotos com o recém-nascido no colo na saída da maternidade.

