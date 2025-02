Lorena Maria mostra foto da barriga uma semana após o parto do filho, Rás

A influenciadora Lorena Maria, de 25 anos, publica nova foto da barriga pós-parto do primogênito, Rás, fruto de seu relacionamento com MC Daniel

A influenciadora digital Lorena Maria, de 25 anos, mostrou nesta terça-feira, 25, uma nova foto de seu corpo uma semana após o parto do primogênito Rás, fruto de seu relacionamento com o cantor MC Daniel, de 26. O bebê nasceu via parto cesárea após complicações na tentativa de parto natural.

Na imagem, publicada nos stories do perfil da jovem no Instagram, ela exibiu a barriga durante um procedimento estético. Desde o nascimento de Rás, Lorena, que queixou-se de baixa autoestima na gravidez, tem usado faixas no abdômen durante o dia. "Confiando no processo", escreveu na publicação.

Lorena Maria e MC Daniel deixaram a Maternidade Perinatal, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite de terça-feira, 18, com o primeiro filho, Rás.

Lorena Maria exibe barriga pós-parto - Foto: Reprodução/Instagram

Lorena Maria elenca diferenças em seu corpo

Nesta segunda-feira, 24, Lorena Maria mostrou como está sua barriga no pós-parto oito dias após dar à luz Rás. A influenciadora também destacou as mudanças que percebeu em seu corpo desde o nascimento do pequeno, que veio ao mundo na última terça-feira, 18.

A mãe de Rás confessou que tem sentido dores nos últimos dias. "Tô quietinha porque tô com a costela ruim devido à pressão para ele descer na hora da cesárea. Muitas dores, mas tô medicada", tranquilizou.

Na ocasião, Lorena ainda falou sobre as estrias em seu corpo: "Lo, você ficou com estrias?", questionou a internauta. "Só nós seios, mas já tinha, só que elas eram bem fraquinhas quase não dava pra ver e como o peito cresceu muito, elas ficaram roxas mas já estão saindo também", disse. Confira!

