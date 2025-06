Lorena Maria mostra antes e depois de seu corpo após dar à luz filho com MC Daniel

A influenciadora Lorena Maria mostrou como está seu corpo atualmente cerca de três meses após o nascimento de seu filho com Mc Daniel

A influenciadora Lorena Maria mostrou na noite desta segunda-feira, 9, como está seu corpo atualmente cerca de três meses após o nascimento de seu filho, Rás, fruto do seu relacionamento com Mc Daniel. Em uma publicação nas redes sociais, ela aparece em dois momentos diferentes.

No primeiro clique, ela aparece ainda grávida do herdeiro. Já na segunda foto ela mostrou como sua barriga já diminuiu bastante. "Cheguei a duvidar que voltaria ao normal esse barrigôncio", brincou na legenda da imagem.

Lorena Maria - Foto: Reprodução/Instagram

Lorena Maria fez procedimentos estéticos após dar à luz Rás?

Recentemente, Lorena Maria decidiu listar os procedimentos estéticos não invasivos que procurou após o nascimento do filho. "Vou começar a fazer meus procedimentos de pele, pele do corpo, estrias, celulite e essas coisas. E depilação, que clareia 'as partes', tem que clarear esse sovaco. Vai dar uma clareada. Estava ansiosa para poder voltar a fazer minhas coisas, meus cuidados comigo", contou a noiva do MC Daniel.

Em outro momento, ela revelou que aplicou botox no rosto um pouco mais de um mês após dar à luz. "Muito tempo que eu não colocava botox. Fiquei a gestação inteira cheia de expressão. Rugas nunca mais", disse na clínica de estética.

Após fazer as aplicações, Lorena explicou aos seguidores o motivo de fazer o procedimento: "O botox é só para prevenir as linhas de expressões. Quando estiver velha, não vou ter tantas rugas, tantas linhas de expressão na testa e pé de galinha na região dos olhos. É um cuidado e tratamento continuo com a pele", explicou.

Mudanças no corpo após a gravidez

Recentemente, a noiva de MC Daniel desabafou sobre as mudanças no corpo após a gravidez de Rás. "Meu peito ainda está grande. Eu vou ter que diminuir porque dói, porque pesa e porque para fazer TV, essas coisas, quanto mais natural você for, melhor. Quanto menos procedimentos você tiver, melhor", declarou Lorena Maria.

"Eu tenho um peito que ficou muito grande depois da gravidez e não dá para ocupar a tela toda de uma Rede Globo. E também eu vou ter que diminuir porque dói, não é legal ter um peito gigante", concluiu a influenciadora digital.

