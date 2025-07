Lorena Maria faz novo desabafo após especulações sobre MC Daniel: 'Justa'

Separada de MC Daniel, Lorena Maria se manifestou sobre boatos de que viveu um relacionamento tóxico com o cantor

Lorena Maria retornou às redes sociais na manhã desta segunda-feira, 14, para se manifestar novamente a respeito do término de seu noivado com MC Daniel. Os dois, que assumiram o romance em 2024, confirmaram a separação no último fim de semana.

Em meio a isso, boatos de que Lorena vivia um relacionamento tóxico com o cantor passaram a circular após um amigo da influenciadora, identificado como Rapha Werneck, alegar que Daniel não a tratava bem. Apesar de ter negado as acusações, as especulações sobre sua antiga união continuaram em evidência.

A moça, então, se manifestou mais uma vez e decidiu colocar um ponto final nos boatos. Em um longo desabafo, a ex-noiva de MC Daniel reforçou que não viveu uma relação abusiva e ressaltou que não deixará acusações falsas interferirem na vida do artista.

"Nunca expus nenhum relacionamento e nunca irei expor! Quero seguir com minha paz e minha imagem sólida pelos meus trabalhos e não por exposições, brigas e confusões. Para mim, acabou aqui. Não existe dependência emocional, só estou no meio do olho do furacão e vou sair dele limpa, íntegra e sem prejudicar ninguém. E voar como sempre voei. Cada vez mais alto e mesmo forte, e mesmo que esteja nas cinzas, é dela que vou renascer", iniciou ela.

" Daniel NÃO é esse 'monstro' que estão achando, não acho que estou defendendo, apenas sendo justa. Só quero virar essa página e tenho certeza que o Rás tem um ótimo pai. E não, ele nunca me agrediu! E não tem ninguém me forçando a falar nada. Só não quero carregar o fardo de ter prejudicado alguém injustamente ", completou Lorena Maria.

Lorena Maria faz novo desabafo após especulações sobre término com MC Daniel - Reprodução/Instagram

Lorena Maria nega acusações contra MC Daniel

Mais cedo, a influenciadora digital rompeu o silêncio e negou as acusações voltadas a MC Daniel, negando que sejam verídicas. " Não procede absolutamente nada do que o Rafael falou. Nada ", iniciou ela.

" Não sei com qual intenção, até porque destruir mais o quê, não é? Se eu jamais vim expor alguém ou difamar, ninguém tem direito de fazer isso! Não procede! ", completou Lorena Maria, colocando um ponto final nas críticas direcionadas ao cantor.

