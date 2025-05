Lorena Maria e Mc Daniel trocam carinhos em dia de praia

Lorena Maria e Mc Daniel aproveitaram o tempo livre para curtir uma praia no Rio de Janeiro e trocaram muitos carinhos no local

Nesta sexta-feira, 2, Mc Daniel e Lorena Maria aproveitaram um momento de descanso em meio aos cuidados com o filho Rás, de dois meses.

O casal aproveitou o dia ensolarado para curtir uma praia. Os famos foram fotografados na praia de São Conrado, localizada no Rio de Janeiro.

Enquanto o cantor estava usando apenas um shorts preto, a digital influencer estava com uma camiseta branca bem justinha e a parte de baixo de um biquíni preto. Com um modelo fio dental, a famosa exibiu a sua boa forma mesmo pouco tempo após ter dado à luz.

Na ocasião, Daniel e Lorena trocaram muitos carinhos e mostraram que a sintonia entre eles segue nas alturas. Os pombinhos também aproveitaram para tirar muitas fotos juntos.

Quais procedimentos estéticos Lorena Maria fez após nascimento do filho?

Na terça-feira, 15, a influencer Lorena Maria mostrou que sua boa forma não é à toa. A famosa decidiu listar os procedimentos estéticos não invasivos que procurou após o nascimento de Rás, fruto do relacionamento dela com o funkeiro MC Daniel.

Em vídeo, publicado nos stories de seu perfil no Instagram, a famosa surgiu em uma clínica estética conhecida pelas celebridades e celebrou o retorno ao cronograma de autocuidados.

"Vou começar a fazer meus procedimentos de pele, pele do corpo, estrias, celulite e essas coisas. E depilação, que clareia 'as partes', tem que clarear esse sovaco. Vai dar uma clareada. Estava ansiosa para poder voltar a fazer minhas coisas, meus cuidados comigo", contou a noiva do MC Daniel.

Na gestação, Lorena dividiu uma série de mudanças causadas durante o período como o ganho de peso, o aumento dos seios e estrias, que permaneceram após o nascimento do bebê.

Antes, Lorena havia ironizado os comentários de seguidores sobre o seu corpo pós-parto: "Morro com o pessoal vendo o buraquinho da celulite na minha perna e mandando: 'corpos reais existem'. Gente, eu não quero corpo real, não. Quero ser corpo irreal", divertiu-se.

