Lorena Maria desabafa sobre mudanças após a gravidez: 'Não é legal'

Em suas redes sociais, Lorena Maria conversou com seus seguidores e desabafou sobre as mudanças no corpo após a gravidez

Em suas redes sociais, Lorena Maria sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. A digital influencer é mãe de Rás, de dois meses, fruto do seu relacionamento com Mc Daniel.

Nesta quarta-feira, 14, a famosa aproveitou um tempo livre para responder algumas dúvidas de seus fãs e desabafou sobre as mudanças no corpo após a gravidez.

"Meu peito ainda está grande. Eu vou ter que diminuir porque dói, porque pesa e porque para fazer TV, essas coisas, quanto mais natural você for, melhor. Quanto menos procedimentos você tiver, melhor. Eu tenho um peito que ficou muito grande depois da gravidez e não dá para ocupar a tela toda de uma Rede Globo", brincou ela.

Em seguida, Lorena afirmou que realmente irá fazer cirurgia para diminuir os seios. "E também eu vou ter que diminuir porque dói, não é legal ter um peito gigante".

Outra internauta quis saber se Lorena notou perda da libido após o nascimento do filho. "Essa é uma questão de várias mulheres, né? Não perdi nada. Minha médica me deu até parabéns. Não perdi libido e que bom, perder libido é muito ruim", disse ela.

Procedimentos estéticos

Recentemente, a influencer Lorena Maria decidiu listar os procedimentos estéticos não invasivos que procurou após o nascimento de Rás, fruto do relacionamento dela com o funkeiro MC Daniel. Em vídeo, publicado nos stories de seu perfil no Instagram, a famosa surgiu em uma clínica estética conhecida pelas celebridades e celebrou o retorno ao cronograma de autocuidados.

"Vou começar a fazer meus procedimentos de pele, pele do corpo, estrias, celulite e essas coisas. E depilação, que clareia 'as partes', tem que clarear esse sovaco. Vai dar uma clareada. Estava ansiosa para poder voltar a fazer minhas coisas, meus cuidados comigo", contou a noiva do MC Daniel.

Na gestação, Lorena dividiu uma série de mudanças causadas durante o período como o ganho de peso, o aumento dos seios e estrias, que permaneceram após o nascimento do bebê.

Antes, Lorena havia ironizado os comentários de seguidores sobre o seu corpo pós-parto: "Morro com o pessoal vendo o buraquinho da celulite na minha perna e mandando: 'corpos reais existem'. Gente, eu não quero corpo real, não. Quero ser corpo irreal", divertiu-se.

Leia também: Lorena Maria e Mc Daniel trocam carinhos em dia de praia