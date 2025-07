Lorena Maria desabafa após críticas por viagem do filho com MC Daniel

Lorena Maria foi alvo de comentários após permitir que o filho viajasse com MC Daniel; em desabafo, ela defendeu a convivência do bebê com o pai

A influenciadora Lorena Maria usou seu perfil nesta sexta-feira, 11, para rebater críticas que recebeu após autorizar o filho, Rás, de apenas cinco meses, a viajar com o pai, o cantor MC Daniel. O destino da viagem foi Maceió, onde o menino foi levado pela família paterna para conhecer parentes.

O comentário de uma seguidora, que escreveu: “Coragem deixar viajar, mesmo que seja com o pai”, motivou a resposta de Lorena. “Eu tinha que fazer o quê? Proibir o pai de fazer coisas com o próprio filho?", rebateu através de um Story no Instagram.

"Ele é muito amado e muito bem cuidado por toda família. O que mata mesmo é a saudade. Eu jamais posso proibir o pai de fazer algo que gosta com o próprio filho, mesmo que para mim seja difícil”, completou ela.

Antes do desabafo, a influenciadora havia publicado fotos do filho e destacou: "Graças a Deus você chega amanhã, pois eu estou prestes a partir de saudade". Em outro Story, ela brincou ao postar foto com seu cachorro: "Tem esse filho aqui também que tá sempre atrás da mamãe."

Família de MC Daniel compartilha momentos com o bebê

Rás, fruto do relacionamento de Lorena Maria com MC Daniel, nasceu em fevereiro deste ano no Rio de Janeiro. O nome escolhido para o menino tem origem africana e significa "líder" ou "chefe".

Durante a viagem, Daniela Amorim, mãe do cantor, publicou registros no Instagram mostrando o neto conhecendo o tio que vive em Alagoas. "Viemos trazer o príncipe Rás para conhecer este tio lindo que mora aqui", escreveu. Em outra foto, ela mostrou a família reunida e celebrou o momento.

