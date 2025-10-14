Lore Improta viaja sem a filha e rebate críticas de fãs

A dançarina Lore Improta responde à críticas sobre ter ido a Disney sem a filha e explica motivo de viagem

A dançarina Lore Improta utilizou suas redes sociais no último domingo, 12, e respondeu alguns comentários de seguidores. A artista passou o Dia das Crianças longe da filha Liz (4), fruto de seu relacionamento com Léo Santana, e recebeu críticas por aproveitar um dia na Disney sem a pequena.

A esposa de Léo Santana explicou que viajou a trabalho e aproveitou o momento de folga para visitar a Disney. De acordo com ela, pretende continuar equilibrando sua vida profissional e pessoal. “Mulheres, vão viver a vida de vocês! Para de encher o saco aqui falando. Continuarei viajando a trabalho, tendo tempo de qualidade com a minha filha, continuarei viajando apenas com meu marido, é maravilhoso quando a gente só viaja junto. É maravilhoso quando viajo só”, declarou ela em suas redes sociais. “Estávamos de folga, queria ir na Disney. Estávamos super animados, foi incrível”, completou a famosa.

Ela ressaltou sua indignação diante das críticas que recebeu de seguidores, em sua maioria mulheres. “Eu fico impressionada com a quantidade de comentários quando mulheres que são mães postam vivendo sem os filhos. Século 21 e tal. E o pior, são mulheres que entram nas redes sociais para desestabilizar outras mulheres”, ressaltou Lore.

A artista também falou sobre as críticas ao seu processo com a maternidade e sobre sua relação com a pequena Liz. “Eu tenho tanta certeza do meu maternar que isso não me abala. Mas fico pensando se fosse alguém que se importasse? [A pessoa] deixa de viver, gente! Vai eu deixar de viver”, disse ela.

Lore Improta revela diagnóstico da filha e médica alerta: ‘Merece atenção’

No início do mês, a dançarina Lore Improta revelou que sua filha Liz foi diagnosticada com virose. A fim de entender melhor sobre o assunto, a CARAS Brasil conversou com a Dra. Renata de Castro, médica pediatra e neonatologista para explicar sobre os sintomas.

“Durante uma virose, alguns sinais merecem atenção especial”, disse a especialista. Ela ressaltou sintomas como dificuldade para respirar, dor de cabeça, vômitos persistentes, alteração no estado mental, entre outros. “O importante é não negligenciar sintomas preocupantes, não prolongar a febre sem avaliação e manter o acompanhamento pediátrico e seguir suas orientações”, completou a profissional.

