Lore Improta curte parque de diversões com a filha e avisa: 'É a cópia da mamãe'

Lore Improta encantou os seguidores das redes sociais na noite desta sexta-feira, 11, ao compartilhar fotos de sua viagem com a filha, Liz, de três anos, fruto de seu casamento com o cantor Léo Santana.

A dançarina e influenciadora digital viajou para Orlando, nos Estados Unidos, com a herdeira e mostrou que as duas se divertiram bastante durante um passeio em um parque de diversão. Além dos registros nos brinquedos, Lore compartilhar imagens de Liz ao lado de alguns personagens das animações da Disney.

Já na legenda, a famosa falou sobre poder aproveitar esses momentos com a filha, além disso, ressaltou que as duas são bem parecidas, apesar da menina ter a cara do papai. "Que privilégio poder viver tantas aventuras com você, filha!", disse ela.

"Hoje foi dia de Animal Kingdom e Hollywood Studios e em todos esses anos que viemos visitar aqui desde que Liz nasceu é mágico ver o quanto o amor só cresce por cada cantinho de cá. É a cópia da mamãe, SIM, de Lé Santana só a cara!", completou.

Confira:

Lore Improta mostra como era seu lábio antes de preenchimento

A dançarina Lore Improta revelou que diminuiu sua boca nos últimos meses e ainda mostrou como eram seus lábios antes do procedimento. A famosa abriu uma caixinha de perguntas e respondeu se havia alterado o tamanho da região.

A esposa de Léo Santana então confirmou que retirou o preenchimento e impressionou ao compartilhar uma foto de 2013-2014 de como era sua boca sem nada. A mãe de Liz explicou que em novembro foi à médica dermatologista para tirar todo o produto e depois colocar apenas um pouco para dar um volume.

"Tirei o preenchimento que eu tinha, tirei todo, novembro acho que tirei, tirei com a minha dermato, depois ela preencheu. Eu não tenho boca nenhuma, gente", falou sobre ter feito a mudança, mas ter continuado com um pouco de preenchimento por ter lábios muito finos. Confira!

