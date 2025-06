Longe das novelas, Thiago Rodrigues fala sobre nova profissão: 'Sinto falta'

O ator Thiago Rodrigues revelou que a carreira 'instável e insegura' como ator o motivaram a seguir uma nova profissão fora da TV

Longe das novelas brasileiras desde 2021, Thiago Rodrigues aderiu a uma nova profissão bem diferente de sua formação. O artista, que já atuou em novelas da Globo e Record TV, se dedica atualmente à carreira de produtor de vinho.

Em entrevista ao 'Gshow', Thiago revelou que sente falta de atuar nas telinhas, mas que a instabilidade e insegurança da profissão artística o fizeram buscar uma nova área. " Nunca vou deixar de ser ator. É um prazer, é uma paixão que tenho. Sempre foi o meu ofício ", declarou.

"Mas hoje tenho alimentado muito esse meu lado empreendedor. Sinto falta de atuar. Muita gente me pergunta: 'Nossa, você deixou de ser ator?' Não! Mas hoje tenho vontade de fazer a coisa do vinho crescer e dar certo", continuou Thiago Rodrigues.

Em seguida, o ator e agora empreendedor explicou que sente maior estabilidade com a nova carreira. "Tenho muito prazer de estar envolvido nesse mundo do vinho. Financeiramente também. Me dá mais segurança. Como ator, estaria recebendo por oito meses, um ano, no máximo. E esse projeto é para a vida. No Brasil, a carreira de ator é muito insegura e instável. Temos muito medo ", disse ele.

A carreira de Thiago Rodrigues na TV

A última atuação de Thiago Rodrigues em novelas aconteceu em 2021, em 'Gênesis', trama bíblica da Record reprisada recentemente. O artista também esteve em folhetins da TV Globo como 'Malhação' (2005), 'Páginas da Vida' (2006), 'A Favorita' (2008), 'Sete Vidas' (2015), entre outros. Em 2022, ele atuou em 'Quero É Viver', uma telenovela portuguesa com 322 capítulos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Rodrigues (@euthiagorodrigues)

Thiago Rodrigues se despede da mãe

Em maio deste ano, Thiago Rodrigues usou as redes sociais para dividir uma triste notícia com o público. Em seu perfil oficial, o artista contou que a mãe, Cláudia Corrêa, faleceu.

Sem revelar detalhes do que causou a morte da matriarca da família, Thiago prestou uma homenagem emocionante à mãe, mencionando o apoio que sempre recebeu de Cláudia ao longo de sua vida. Para ilustrar o texto, ele selecionou duas fotos antigas em família de quando ainda era criança; confira mais detalhes!

Leia também: Ele cresceu! Filho de Thiago Rodrigues surge quase da altura do pai