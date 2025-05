Lívian Aragão abre o jogo sobre relação com os irmãos mais velhos

Filha do humorista Renato Aragão, a atriz Lívian Aragão falou abertamente sobre sua relação com os quatro irmãos mais velhos

Lívian Andrade falou abertamente sobre sua relação com seus irmãos mais velhos. A jovem de 26 anos é filha de Renato Aragão com Lilian Aragão, e o humorista tem quatro filhos de um relacionamento anterior: Paulo Aragão Neto, Ricardo, Renato Jr., e Juliana Aragão.

Em entrevista a coluna Play, do jornal O Globo, a atriz contou como é a convivência com os irmãos, já que a diferença de idade entre eles é grande. "Meus quatro irmãos são do primeiro casamento do meu pai, com a Marta (Rangel, que morreu há alguns anos)", explicou.

"Eles são bem mais velhos do que eu, então, pela diferença de idade e por não morarem comigo, não somos 100% próximos. Somos irmãos, conversamos, almoçamos juntos. Todos meus irmãos são muito reservados, têm suas famílias, casados e com filhos, e suas próprias vidas. Nos vemos quando dá", ressaltou ela, que recentemente se pronunciou após surgir boatos de que Renato não se dava bem com Juliana, que é motorista de aplicativo.

Lívian também contou que atualmente está morando com os pais. "Voltei a morar com meus pais na pandemia, após viver sozinha em Los Angeles. Meu pai é um senhorzinho de 90 anos, e nós somos muito grudados. Por sermos tão próximos, quero curtir esse momento com eles. Faço tanta coisa fora de casa, estou sempre viajando, então nesse período quero curtir com eles. Tenho o projeto de morar sozinha, mas a prioridade agora é ficar com meus pais", contou.

Nova profissão

Longe das novelas desde quando participou de Tempo de amar, Lívian Aragão está estudando uma nova profissão: Publicidade.

"Sou formada na Stella Adler Academy of Acting, em Los Angeles. Com a pandemia, voltei para o Brasil e comecei a trabalhar muito com as redes sociais. Vi a importância da internet na minha vida, que anda lado a lado com esse mundo da atuação. Então, entendi que precisava aprender um pouco mais sobre esse universo. Poder estudar mais a fundo está sendo ótimo", disse ela.

Apesar do novo curso, ela pretende continuar atuando. "Um dos meus maiores objetivos é retomar minha carreira de atriz. Quer dizer, eu nunca parei, mas nem sempre estou trabalhando. Neste ano, quero muito voltar com tudo. Venho estudando cada vez mais e fazendo testes", contou a artista, que garante nunca ter sentido a pressão por ser filha de Renato Aragão.

"Eu nunca senti pressão, sempre tive muito orgulho. Ele é uma pessoa que eu admiro, o Brasil também admira. É um profissional incrível, além de um pai maravilhoso. Quero trilhar meu caminho como atriz independentemente dele. Já venho há algum tempo construindo uma trajetória solo, mas nunca vou deixar de ser filha dele, e ele nunca de ser meu pai", completou.

