Lívian Aragão abre o jogo sobre autoestima: 'Nasci assim'

Lívian Aragão, filha de Renato Aragão, abriu o jogo sobre sua autoestima e contou que lida com ataques na internet desde criança

Lívian Aragão, filha de Renato Aragão, participou do Venus Podcast e abriu o jogo sobre autoestima. A famosa contou que lida com críticas e ataques à sua aparência desde cedo.

"Eu colocava meu nome no Google e a primeira palavra que aparecia era 'feia'. Nessa época, eu comecei a ter um blog, eu postava e sempre tinha um comentário: 'que feia', 'alisa esse cabelo', 'tira essa sobrancelha'. Eu lia e pedia explicações. Eu nasci muito exposta, as pessoas falam o que querem. Eu nasci assim, essa é minha fisionomia, sou feliz comigo e não vou deixar que ninguém diminua minha aparência. Eu era uma criança", disse ela.

Em seguida, a jovem de 26 anos afirmou que com o tempo ela aprendeu a construir seu amor próprio. "As pessoas falam que eu me pareço muito mais com minha mãe e ele fala: 'graças a Deus' [risos]. É um espelho, elas se enxergam mais nos outros do que nelas. Por que você fala coisas ruins?”, questionou Lívian, que é filha de Renato com Lilian Taranto.

Lívian Aragão se pronuncia sobre polêmica

A atriz Lívian Aragão, de 26 anos, fes questão de comentar sobre os boatos envolvendo o pai, Renato Aragão, e a irmã, Juliana. Em uma participação no podcast Inteligência Ltda, ela negou que o pai e a irmã tenham uma relação conturbada e comentou sobre a profissão de Juliana, que é motorista de aplicativo.

Lívian contou que a irmã trabalhava em um posto de gasolina nos Estados Unidos quando morava com a mãe. Agora, Juliana decidiu por vontade própria ser motorista de aplicativo. "Ju morava com a Martha [Rangel, mãe de quatro filhos de Renato] nos Estados Unidos durante muitos anos e trabalhava lá em posto de gasolina porque sempre amou carro e dirigir... polemizaram o fato dela ser Uber, o que a gente não vê problema nenhum porque é um emprego legítimo", afirmou.

Inclusive, a jovem contou que a irmã morou por muitos anos com o pai. "Depois de um tempo, foi casada e se divorciou. Teve a Julia, que mora com a gente... ela veio morar com a gente, e ficou por mais de dez anos. No início deste ano, ela resolveu sair de casa porque tem 48 anos e pode escolher onde morar", comentou.

Por fim, Lívian comentou sobre os rumores de que a irmã abriu uma vaquinha na internet para arrecadar dinheiro. "A gente não fazia ideia. Falei 'como assim?'. Não entendi nada", afirmou.

