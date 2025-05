Lívia Andrade revela bastidores de briga com Dona Déa: 'Aguardei o momento'

A apresentadora Lívia Andrade abriu o coração ao falar sobre a briga recente com Dona Déa; as duas se reconciliam no palco do 'Domingão'

Recentemente, Lívia Andrade e Dona Déa Lúcia surpreenderam os telespectadores ao revelarem no palco do 'Domingão com Huck', da TV Globo, que estavam brigadas. O assunto pessoal entre elas veio à tona após Luciano Huck flagrar as duas se reconciliando.

O desentendimento, que até então não era de conhecimento público, ficou entre os assuntos mais comentados da web. Alguns internautas ainda elogiaram a postura de Lívia e Dona Déa em não abordarem o ocorrido tanto na televisão quanto nas redes sociais.

Em entrevista ao site 'Extra', a loira abriu o coração e revelou os bastidores da briga já resolvida com a colega de trabalho. Lívia Andrade, que não entrou em detalhes sobre o motivo do desentendimento, contou que esperou o momento de Dona Déa Lúcia para selar a paz.

"Eu fui considerada a vilã: ‘Lívia Andrade foi capaz de brigar com uma senhora!’. Vocês nem sabem o que aconteceu! Foi a senhora que brigou comigo e vocês nem ficaram sabendo. Porque foi a senhora que veio pedir desculpa pra mim no palco. Eu só estava aguardando o momento dela. Todo mundo fica de bico com quem ama. É impossível não surgirem rusgas entre duas pessoas de personalidade forte", declarou a apresentadora.

" Aguardei o momento dela. Em desentendimentos, eu aconselho: dê um tempo para as coisas se assentarem, porque você não sabe o que o outro está passando, o que está sentindo, os problemas que está vivendo. Quando a gente gosta, tem respeito e carinho por alguém, o melhor é aguardar. Eu e Déa sentíamos muita falta uma da outra, sempre fomos próximas. Nos distanciamos um pouco porque as duas bicudas deram aquela bicada", completou a famosa.

O que aconteceu entre Dona Déa e Lívia Andrade?

No palco do 'Domingão', Luciano Huck explicou o que aconteceu entre Dona Déa e Lívia Andrade logo após a reconciliação: "Olhei as duas se abraçando e achei estranho", iniciou o apresentador.

"Porque quando a gente começou a juntar a nossa tropa aqui, a original, que era eu, Lívia, Dona Déa, Padre Fábio e Flávia Alessandra, essas duas eram uma paixão, não se desgrudavam o dia inteiro. E, de repente, a gente não sabe o porquê, elas pararam de se falar", continuou ele. Em seguida, o apresentador comentou que o afastamento entre as duas nunca foi explorado na TV.

"As duas são muito inteligentes e isso nunca apareceu na televisão. Quando olhei para o lado agora e vi as duas se agarrando […] Eu amo vocês duas e estou muito feliz, a senhora me deu um presente de Dia das Mães", encerrou Luciano Huck, emocionado.

Leia também: Discreta, Lívia Andrade posta fotos raras com o namorado em data especial