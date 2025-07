Lívia Andrade desabafa sobre ataques após receber mensagem de ex-colega de escola

A apresentadora Lívia Andrade usou as redes sociais fez um desabafo ao compartilhar uma mensagem que recebeu de um antigo colega de escola

A apresentadora Lívia Andrade fez um desabafo nas redes sociais nesta quinta-feira, 17,ao compartilhar uma mensagem que recebeu de um antigo colega de escola. O homem relembrou que ela foi alvo de inveja e provocações de outras garotas ainda na adolescência quando trabalhava como assistente de palco do extinto programa Fantasia, no SBT,

"Da hora ver você assim. Lembro de umas invejosas lá da escola Matão, na Casa Verde, tentando tirar onda quando você estava no Fantasia", falou o homem. E ela respondeu: "Toda provocação, ofensa e violência me tornaram ainda mais forte. Tudo isso se transformou em combustível para fazer a nave voar para bem longe da miséria e dificuldade".

E completou: "Minha armadura foi forjada na força do ódio. Só quem passa, entende. Mas todas as fases foram importantes para eu me tornar quem sou hoje. Vim para essa terra para lutar. Sou guerreira com orgulho".

Desabafo de Lívia Andrade no Instagram

Carreira de Lívia Andrade

Após sua passagem pelo Fantasia, Lívia atuou como "malandrinha", assistente de palco no Festa do Mallandro, apresentado por Sérgio Mallandro. Seis anos depois, voltou para o SBT, onde integrou o elenco do humorístico A Praça é Nossa, e ficou por 4 anos. Além de se destacar como integrante fixa do Jogo dos Pontinhos, no Programa Silvio Santos.

Lívia também apostou sua carreira nas novelas. Sua estreia foi em 'Vende-se Um Véu de Noiva', mas também participou de outras tramas como: 'Corações Feridos', 'Carrossel' e 'Chiquititas'. Em dezembro 2017, entrou no programa Fofocalizando para cobrir Mamma Bruschetta que estava de férias

Em janeiro de 2018 entrou definitivamente no elenco do programa, apresentando ao lado de Mara Maravilha e Léo Dias. Atualmente, faz parte do time do Domingão com Huck, na TV Globo.

