Lívia Andrade alerta fãs sobre golpe com seu nome: 'Acordem para vida'

A apresentadora Lívia Andrade se manifestou nas redes sociais após descobrir um perfil falso com seu nome divulgando conteúdo adulto

Lívia Andrade usou seu perfil no Instagram para fazer um alerta aos seus seguidores após receber uma mensagem de uma fã. A apresentadora descobriu que um suposto perfil dela no Facebook estaria publicando conteúdo explícito adulto.

"Lívia, seu perfil no Facebook está postando fotos do conteúdo 18+", disse um internauta. Após ler o recado, ela fez questão de avisar os fãs que não tem conta na rede social. "Gente, eu não tenho Facebook! Acordem pra vida", alertou a famosa através do Stories do Instagram.

Vale lembrar que Lívia Andrade completou 42 anos recentemente e realizou uma festa de aniversário com a presença de várias celebridades. A lista de convidados contou com Helô Pinheiro, Tiago Barnabé, Ricardo Tozzi, Carol Macedo e Fafy Siqueira. Para o evento, A apresentadora apostou em um vestido tubinho em duas cores, que destacou sua silhueta curvilínea.

Confira:

Lívia Andrade alerta sobre golpe - Foto: Instagram

Lívia Andrade faz desabafo após susto em avião

A apresentadora Lívia Andrade passou por momentos de tensão durante um voo de Goiás para São Paulo. Ela estava no avião de pequeno porte que precisou seguir um protocolo de emergência para conseguir aterrissar em segurança após uma falha no trem de pouso. Após o incidente, que terminou sem feridos, a artista usou as redes sociais para tranquilizar os fãs.

"Tô aqui voltando para o corpo antes de ir tomar banho e dormir. Resolvi passar aqui só para agradecer, o seu carinho, a sua atenção, a sua oração, a sua prece, a sua energia positiva. Como é importante isso na vida da gente, como faz toda a diferença, e é nisso que a gente tem que focar. Eu sou uma pessoa de muita fé e coloco minha vida nas mãos de Deus", disse ela. Saiba mais!

