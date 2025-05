Linn da Quebrada fala sobre internação para cuidar da saúde mental

A artista e ex-BBB Linn da Quebrada recebeu alta recentemente após ser internada em uma clínica de reabilitação para tratar a saúde mental

A artista e ex-BBB Linn da Quebrada recebeu alta recentemente após ser internada em uma clínica de reabilitação para tratar a saúde mental. Nesta sexta-feira, 9, ela decidiu compartilhar com seus seguidores nas redes sociais um pouco da rotina durante o período em que esteve afastada para receber cuidados.

"Quando estava internada, li um total de 11 livros em 30 dias e entre diversos livros que tentei ler e não consegui foi um livro de Clarice Lispector, 'Maçã no Escuro'. Eu sou completamente fã de Clarice e achei que aquele era o momento. Agora voltei pra casa e não voltei para 'Maçã no Escuro' , deixei no escuro e fui tentar me apegar a outro livro que já havia tentado ler e não tinha conseguido: 'Um sopro de vida'. Percebi que também não era o tipo de leitura que estava querendo. Estou amando romances e me sinto uma falcatrua na vida de Clarice. Eu me achava a reencarnação de Clarice Lispector", contou.

"Agora estou lendo um romance, mais linear... Não sei se minha cabecinha está precisando de algo menos poeticamente livre... Também não sei se entro para algum clube de leitura. Estou completamente apaixonada pela leitura nesse momento da minha vida. Tenho lido muito. Tenho me dedicado bastante à escrita, à releitura dos meus diários, a ser uma artista da palavra", completou.

A internação de Linn da Quebrada

Diagnosticada com depressão em junho de 2024, a atriz se internou de forma voluntária. Sua equipe comunicou a decisão no dia 13 de março."Durante esse período, Linn está recebendo o apoio necessário de pessoas próximas, de sua equipe e de profissionais especializados, priorizando seu processo de recuperação e fortalecimento", declararam, na ocasião. Após receber alta, ela reapareceu nas redes sociais no dia 19 de abril. Veja!

