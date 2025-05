Linn da Quebrada comenta vídeo que viralizou antes da sua internação: 'Vulnerabilidade'

A artista e ex-BBB Linn da Quebrada falou sobre os boatos de que teria vista circulando pela Cracolândia antes de sua internação

A artista e ex-BBB Linn da Quebrada recebeu alta recentemente após ser internada em uma clínica de reabilitação para tratar a saúde mental. Em entrevista ao Fantástico exibida neste domingo, 11, ela falou sobre os boatos de que teria vista circulando pela Cracolândia, que é uma região em São Paulo conhecida pelo consumo de substâncias ilícitas.

Ela iniciou o desabafo falando sobre seu tratamento. "Minha primeira internação foi em abril do ano passado. Naquele momento eu fui internada involuntariamente. Não foi [uma decisão minha] de pronto, mas eu aceitei, porque eu não aceitava que eu estava adoecida. Eu não entendia o que significava a depressão. E nisso veio junto também, sim, o abuso de substâncias. Foram quatro meses de tratamento", relembrou Linn.

Após quatro meses de tratamento, a artista destacou a diferença que sentiu durante sua internação mais recente. "Dessa vez, quando eu sou internada, eu sinto que as coisas são um pouco diferentes. Eu me senti muito amada, apesar de como as coisas foram expostas aqui fora", destacou.

Linn comentou sobre um vídeo compartilhado nas redes sociais, no qual aparece ao lado de um homem, supostamente em uma área próxima à Cracolândia, em São Paulo. Na época em que o vídeo viralizou, sua equipe informou que ela não esteve no local.

"Nem é perto da Cracolândia, na verdade", explicou a artista. " A internet torna tudo uma réplica sem fim. Parece que eu estava na rua milhões de vezes, num lugar que eu não estou, que é a Cracolândia. Apesar de que, sim, eu estava em situação de vulnerabilidade. E estava em situação de uso abusivo de substâncias", explicou.

"E por isso eu pergunto, qual é o problema daquele vídeo? Se eu estivesse na Cracolândia, eu não mereceria mais amor?", perguntou Linn da Quebrada em seguida.

A internação de Linn da Quebrada

Diagnosticada com depressão em junho de 2024, a atriz se internou de forma voluntária. Sua equipe comunicou a decisão no dia 13 de março."Durante esse período, Linn está recebendo o apoio necessário de pessoas próximas, de sua equipe e de profissionais especializados, priorizando seu processo de recuperação e fortalecimento", declararam, na ocasião. Após receber alta, ela reapareceu nas redes sociais no dia 19 de abril. Veja!

