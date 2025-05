Lilia Cabral lamenta morte da cunhada: 'Mulher tão guerreira e divertida'

A atriz Lilia Cabral escreveu uma comovente mensagem em suas redes sociais ao falar sobre a morte de sua cunhada, Lilita

Lilia Cabralusou as redes sociais neste domingo, 4, para lamentar a morte de sua cunhada, Lilita. A atriz, que está no ar na novela Garota do Momento, da TV Globo, contou que devido ao trabalho esteve poucas vezes com ela nos últimos meses.

"Minha cunhada Lilita partiu. Era assim que a gente chamava essa mulher tão contemporânea, guerreira e divertida. Gostava muito de conversar com ela, ouvir suas opiniões e sua forma de encarar a vida. Ela era psicóloga e também gostava de ouvir", disse ela.

"Por conta do trabalho estive pouco com ela nesses últimos meses, mas no aniversário conversamos um pouco. A gente não imagina que será a última vez, não passa pela nossa cabeça. Lilita foi e sempre será a minha família", ressaltou.

Lilia também deixou seu apoio para a família de Llita. "Deixo um beijo carinhoso, aos filhos, netos, amigos, e todos que eu tenho certeza que irão sempre se lembrar dessa mulher tão elegante", finalizou.

Lilia Cabral analisa personagem de 'Garota do Momento' como sua maior vilã na TV

A atriz Lilia Cabral abriu o jogo sobre a personagem, Maristela, a vilã de Garota do Momento, da TV Globo. Em um bate-papo reflexivo, a artista revelou que a considera sua maior vilã até o momento. "A Marta [de 'Páginas da Vida'] não era malvada. Ela era amarga, uma coitada. Tudo o que ela queria era ter tido outra vida, que o marido (Alex, vivido por Marcos Caruso) não pôde lhe proporcionar. O coração não era bom, mas ela não era má, entende?", disse ela em entrevista ao jornal Extra.

"[Maristela] não fica pensando nas vilanias em si. Simplesmente acorda de manhã e resolve a vida a seu favor. Se tiver que esmagar um monte de comprimidos para dopar a nora (Clarice, interpretada por Carol Castro), ela o faz naturalmente. Um grande vilão raciocina rápido. Acaba sendo um reflexo das pessoas que não pensam nos outros, que são extremamente narcisistas", analisou a atriz. Saiba mais!

