Ligação inesperada entre Gracyanne Barbosa e Diogo Nogueira vem à tona

Você sabia? Existe uma ligação inesperada entre Gracyanne Barbosa e Diogo Nogueira que só foi revelada publicamente neste final de semana. Saiba qual

Uma ligação inesperada entre a musa fitness Gracyanne Barbosa e o cantor Diogo Nogueira pegou os internautas de surpresa neste final de semana. Ele se apresentou no BBB 25, da Globo, na madrugada deste sábado, 22, e ela é uma das participantes do reality show. Com o encontro deles na atração, Gracyanne contou que eles são vizinhos!

Em uma conversa com suas amigas, a sister contou que Diogo mora no mesmo condomínio que ela e suas casas são próximas, já que ela consegue ouvir as festas na mansão dele. “ Diogo Nogueira é meu vizinho. Fazem pagode todo final de semana” , disse ela.

Ainda na casa do Big Brother, o ator Diogo Almeida contou que também já conhecia o cantor de fora do confinamento. Ele contou para sua mãe que já encontrou Diogo Nogueira e Paolla Oliveira em um evento. "Eu nunca tinha encontrado com ele, foi a primeira vez. [...] E no dia que a gente foi na Grande Rio encontrei com a Paolla", afirmou ele.

Gracyanne falou de Belo no BBB

Na noite de quarta-feira, 19, enquanto se arrumava para a festa da líder Eva, Gracyanne Barbosa contou para as sisters do Quarto Nordeste como foi a reação de Belo, se ex-marido, ao saber que ela iria participar do BBB 25.

A musa fitness confessou que o cantor ficou preocupado com sua alimentação regrada e também com sua rotina de exercícios físicos. "O Belo me ligou: 'Você é louca? Você vai para o BBB? Você pirou? Como é que você vai comer?'", recordou a empresária.

"E ele estava certo", reagiu Vitória Strada ao ouvir o relato da colega de confinamento. Gracyanne concordou: "E ele nunca errou", comentou a sister. Thamiris, que também estava participando da conversa, ressaltou que a musa fitness nem brigou direito e está super contida. "A que custo?", respondeu a ex-mulher de Belo.

A empresária revelou que maioria das pessoas a questionaram sobre a comida ao saber da participação no reality. "Por causa da comida mesmo [...] Ele falava 'você acha que vale a pena? Uma parada que você fez a vida toda, vai chegar lá e vai se f****'", finalizou.

