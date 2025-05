Lexa relembra reação ao se despedir da filha: 'Não queria'

A cantora Lexa desabafou sobre o luto ao recordar a morte da filha, Sofia; bebê faleceu três dias após o nascimento

A cantora Lexa enfrentou um momento difícil em fevereiro deste ano, quando precisou se despedir da filha, Sofia. A bebê, fruto de seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna, faleceu três dias após o nascimento prematuro.

Em entrevista ao 'Conversa com Bial', da TV Globo, Lexa desabafou sobre o luto ao falar da morte da pequena e revelou que sua mãe, Darlin Ferranttry, a impediu de agir por impulso. De acordo com a artista, sua primeira reação após entender que a filha não resistiria foi querer apagar todas as fotos da menina .

"Lembro que quando carreguei a Soso na incubadora, a primeira vez que a carreguei, ela tinha tido duas paradas cardíacas. Ali eu já sabia: ‘Pega sua filha agora porque ela não vai resistir mais’. Peguei minha filha pela primeira vez, peguei para sentir o pesinho dela, e olhei para cada detalhe dela. Virei as costas, deixei minha filha para trás, e disse: ‘Eu não quero ver mais nada!'", relatou ela.

"Nesse momento, você não quer ver ninguém. Não queria falar com ninguém, nem meus melhores amigos. Queria ficar sozinha. E hoje dou graças a Deus que minha mãe guardou a toquinha [da maternidade]. Isso hoje me aquece o coração. Imagina se eu tivesse feito por impulso e apagado tudo, jogado tudo fora. Ia ser o maior arrependimento da minha vida", continuou.

Lexa ainda ressaltou que a dor da perda é insuperável, mas que o tempo ajuda a amenizar. "Nessas horas a gente está tão machucada, sente tanta dor, e para as pessoas que falam que entendem a minha dor, eu digo: ‘Você não vai entender’. E nem quero que você entenda porque eu provo de uma dor muito grande", desabafou.

"Não tem como superar um filho, é insuperável. Você aprende a conviver com essa dor. E é muito importante ter um parceiro do nosso lado. O Ricardo foi um grande parceiro, mas tem mulheres que não tem um grande parceiro do seu lado e tem que lidar com isso sozinhas", finalizou Lexa.

O que aconteceu com Lexa?

Em janeiro deste ano, aos 6 meses de gestação, Lexa foi diagnosticada com pré-eclâmpsia e precisou ficar internada até o nascimento da bebê. Sofia chegou ao mundo no dia 2 de fevereiro de forma prematura.

No dia 10 do mesmo mês, Lexa e Ricardo Vianna revelaram que a filha não resistiu e acabou falecendo. "Sofia, 02/02 às 15:03. O nosso milagre nasceu! Dia 05/02 minha filha amada nos deixou. Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual", escreveu a cantora em um trecho de seu texto.

