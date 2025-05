Lexa relembra foto grávida em Dia das Mães: 'A maternidade mudou tudo em mim'

Em suas redes sociais, a cantora Lexa relembrou algumas fotos em que aparece grávida para celebrar o Dia das Mães. Confira!

Neste domingo, 11, que é celebrado o Dia das Mães, Lexafez questão de compartilhar uma foto em que aparece ao lado da mãe e da avó.

A cantora também relembrou uma foto em que aparece grávida. Lexa deu à luz à Sofia, fruto do seu relacionamento com Ricardo Vianna, em fevereiro. Porém, a bebê nasceu muito prematura e morreu três dias após o nascimento.

"Feliz Dia das Mães para as mulheres da minha vida. Feliz Dia das Mães para mim também. A maternidade mudou tudo em mim. Ter um filho (a) é um amor inexplicável e incondicional. Um ato de doação e o amor mais próximo ao de Deus. Sendo mãe, hoje admiro e amo ainda mais a minha. Te amo tanto minha rainha! Minha filha Sofia, mamãe te ama muito minha estrelinha. Feliz Dia das Mães para todas as mães do Brasil", escreveu ela.

Nos comentários, Ricardo fez questão de deixar uma mensagem de carinho para a amada. "Parabéns meu grande amor, mamuska mais linda desse mundo! Te amo e te admiro! Sofia acertou em cheio na escolha dessa mãe. Estou sempre aqui", escreveu.

Despedida

A cantora Lexa enfrentou um momento difícil em fevereiro deste ano, quando precisou se despedir da filha, Sofia. A bebê, fruto de seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna, faleceu três dias após o nascimento prematuro.

Em entrevista ao Conversa Com Bial, da TV Globo, Lexa desabafou sobre o luto ao falar da morte da pequena e revelou que sua mãe a impediu de agir por impulso. De acordo com a artista, sua primeira reação após entender que a filha não resistiria foi querer apagar todas as fotos da menina.

"Lembro que quando carreguei a Soso na incubadora, a primeira vez que a carreguei, ela tinha tido duas paradas cardíacas. Ali eu já sabia: ‘Pega sua filha agora porque ela não vai resistir mais’. Peguei minha filha pela primeira vez, peguei para sentir o pesinho dela, e olhei para cada detalhe dela. Virei as costas, deixei minha filha para trás, e disse: ‘Eu não quero ver mais nada!'", relatou ela.

"Nesse momento, você não quer ver ninguém. Não queria falar com ninguém, nem meus melhores amigos. Queria ficar sozinha. E hoje dou graças a Deus que minha mãe guardou a toquinha [da maternidade]. Isso hoje me aquece o coração. Imagina se eu tivesse feito por impulso e apagado tudo, jogado tudo fora. Ia ser o maior arrependimento da minha vida", continuou.

Lexa ainda ressaltou que a dor da perda é insuperável, mas que o tempo ajuda a amenizar. "Nessas horas a gente está tão machucada, sente tanta dor, e para as pessoas que falam que entendem a minha dor, eu digo: ‘Você não vai entender’. E nem quero que você entenda porque eu provo de uma dor muito grande", desabafou.

"Não tem como superar um filho, é insuperável. Você aprende a conviver com essa dor. E é muito importante ter um parceiro do nosso lado. O Ricardo foi um grande parceiro, mas tem mulheres que não tem um grande parceiro do seu lado e tem que lidar com isso sozinhas", finalizou Lexa.

