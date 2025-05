Lexa esbanja beleza e elegância ao posar de biquíni em lancha

A cantora Lexa surgiu nas redes sociais e compartilhou cliques curtindo um dia ensolarado, nesta terça-feira, 6; confira!

Nesta terça-feira, 6, a cantora Lexa, de 30 anos, compartilhou em suas redes sociais alguns cliques de biquíni em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro.

A artista surgiu com um biquíni branco e azul, posando na lancha com um copo da Versace. "Luz, mar e paz" , comentou Lexa na publicação. Muitos internautas reagiram com entusiasmo nos comentários: “Que lugar lindo!!! Maravilhosa”, falou um usuário. "Muito Linda", disse Beatriz Reis, conhecida como Bia do Brás. Outro fã escreveu: “Belíssima”.

Confira as fotos que Lexa compartilhou:

Lexa posa de biquíni em Angra dos Reis - Foto: Reprodução/Instagram

Lexa fala sobre luto e futuro

Em seus stories, a cantora destacou que, após sua participação no PodDelas, seu foco será direcionado a outros aspectos de sua vida e carreira. “Eu vou estar no PodDelas, falando também sobre maternidade e provavelmente essa será uma das últimas entrevistas em que eu vou falar sobre esse luto, porque eu acho que já falei tudo o que eu tinha para falar. E agora, eu quero muito falar de trabalho também”, afirmou.

Lexa explicou que continuará falando sobre o luto. “'Ah, você nunca vai falar sobre isso?' Eu vou falar, mas não com essa frequência como venho falando. Foi a maneira que eu tive de desabafar meu luto e ajudar as pessoas. Mas agora, eu também preciso respirar e falar do meu trabalho, e falar da minha vida, que segue", completou

Lexa foi hospitalizada ainda durante sua gestação, em São Paulo, no mês de janeiro deste ano. Em 10 de fevereiro, a cantora anunciou tanto o nascimento quanto o falecimento de sua primeira filha, Sofia, fruto de seu relacionamento com Ricardo Vianna.

