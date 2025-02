Lexa e Ricardo Vianna choram em relato sobre a morte da filha ao Fantástico

A cantora Lexa e o ator Ricardo Vianna gravam relato sobre a morte da primogênita, Sofia, que morreu com apenas três dias, em entrevista que será exibida neste domingo, 23

A cantora Lexa e o noivo, o ator Ricardo Vianna, compartilharam o relato sobre a perda da primeira filha do casal, Sofia, que morreu três dias após o nascimento em um parto prematuro extremo . Na entrevista feita pelo Dr. Drauzio Varella, que vai ao ar neste domingo, 23, a artista alerta para os problemas de saúde que a levaram a perder a menina .

"As pessoas precisam entender o quão grave é uma pré-eclâmpsia", desabafa Lexa em trecho do programa. "Eu sentia uma dor de estômago muito forte. Minha dor de cabeça já não passava mais. Minha mão já estava de uma maneira que não fechava mais", detalhou.

Sofia nasceu antes do previsto pois Lexa foi diagnosticada com síndrome de HELLP. Cerca de duas semanas antes do parto, a cantora foi internada em janeiro no Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo, com pré-eclâmpsia.

A síndrome HELLP é uma complicação grave da pré-eclâmpsia, que pode causar danos em orgãos como o fígado e afetar a contagem de plaquetas sanguíneas. É uma condição que coloca em risco a vida da mãe e do bebê.

Assista, abaixo, ao trecho da entrevista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fantástico (@showdavida)

Médica comenta gravidade do problema de saúde de Lexa

Em entrevista à CARAS Brasil, a ginecologista e obstetra Fabiane Gama explica o diagnóstico de Lexa e alerta: “Pode piorar rapidamente”.

De acordo com a especialista, a síndrome de HELLP é uma condição rara que pode ocorrer durante a gravidez, geralmente no final do segundo ou início do terceiro trimestre. “O nome ‘HELLP’ se refere a três problemas principais. Hemólise, que é a destruição das células vermelhas do sangue; enzimas hepáticas elevadas, aumento das enzimas do fígado, o que indica lesão hepática; e plaquetas baixas, diminuição das plaquetas no sangue, o que pode aumentar o risco de sangramentos”, informa. Confira!

Leia também: Wenny, irmã de Lexa, compartilha desabafo em meio ao luto: 'Momento difícil'