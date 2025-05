Lexa conta quantos quilos quer perder para recuperar o peso de antes da gravidez

A cantora Lexa usou as redes sociais nesta segunda-feira, 12, para falar sobre as mudanças no seu corpo após a gestação. Leia mais!

A cantora Lexa usou as redes sociais nesta segunda-feira, 12, para falar sobre as mudanças em seu corpo após a gestação. No desabafo, ela compartilhou como tem sido o processo para perder os quilos ganhos durante a gravidez de Sofia, sua filha com Ricardo Vianna. A bebê nasceu prematura e faleceu três dias após o parto.

Ao exibir seu look fitness, a artista contou que ainda não eliminou todos os quilos ganhos na gravidez, mas que está perto da meta: " Agora só faltam 3 kg para eu voltar finalmente ao meu peso original. Mas olha como eu já estou", disse ela, mostrando o corpo.

Em seguida, mostrou que estava fazendo uma sessão de drenagem para ajudar no processo de recuperação. Ela explicou que a técnica, chamada "Drenagem com Taping", tem ajudado a retomar o corpo de antes do parto. "Hoje vou colocar o taping na pochete inchada que fica em cima da cicatriz! Uma boa técnica para ajudar a desinchar a região! Drenagem com Taping",disse ela, referindo-se ao método que utiliza fitas adesivas aplicadas na área.

O processo de emagrecimento de Lexa

Recentemente, Lexa contou que ganhou 10 kg durante a gestação da filha. "Eu não cheguei aos 9 meses, mas minha barriga deu uma boa espichada! Tava com um barrigão lindo. Como eu não amamentei, mas tive muito leite, senti que tinha empacado na balança, mas agora, aos poucos, tô conseguindo emagrecer", relatou.

Ainda nos últimos dias, ela comentou sobre as dificuldades para perder peso, principalmente pela alta quantidade de remédios que precisou tomar. "Estou tendo muita dificuldade para emagrecer mesmo não parecendo. Tive muito leite e não amamentei. Senti que empaquei na balança e está brabo. Não sei se foi a quantidade enorme de remédio que tomei também, inchei muito. Enfim, estou lutando aqui contra a falta de vontade", disse ela.

Em recente entrevista à CARAS Brasil, o nutricionista Bruno Yamada falou sobre o caso da artista e explicou mais detalhes do processo de emagrecimento. "Após a gravidez, muitas mulheres enfrentam dificuldades para perder peso, e no caso da Lexa, que teve síndrome de HELLP, esse processo pode ser ainda mais desafiador", disse em um trecho. Leia a entrevista completa!

