Lexa agradece oportunidade de ter visto a filha com vida: 'Maior dor'

Após anunciar a morte de sua filha recém nascida, a cantora Lexa agradeceu a oportunidade de ter visto a bebê com vida e desabafou

Nesta segunda-feira, 10, Lexausou as redes sociais anunciar a morte de sua filha Sofia, que faleceu três dias após nascer prematura. A bebê é fruto do seu relacionamento com Ricardo Vianna. Em seguida, a artista fez questão de agradecer pela oportunidade de ter visto a filha ainda com vida.

"Quero fazer um agradecimento especial para minha obstetra, que salvou a minha vida e me deu a oportunidade de conhecer a minha filha ainda com vida. Pude carregar minha filha, olhar para ela, vê-la respirando. Serei eternamente grata. Deus abençoe vocês, vocês fizeram tudo que podiam por mim. Foi como ela mesma me disse, em todos esses anos dela como médica/obstetra, o meu caso foi um dos mais graves e desafiadores até hoje. Que Deus te abençoe, Dra. E que Nossa Senhora siga com seu manto te acolhendo e te amando", começou.

Lexa ainda agradeceu ao noivo, familiares e todos os profissionais que a acompanharam nesse processo. "Meu amor, Ricardo Vianna, hoje eu te amo ainda mais. Quando eu te abraço, sinto a Sofia. Cuidou de mim da maneira mais linda do mundo, me viu da maneira mais vulnerável possível e me deu ainda mais amor. Te amo de uma maneira inexplicável. Mãe, hoje eu te amo e te entendo ainda mais também. Obrigada por ser essa mãe maravilhosa, dedicada e amorosa. Meus irmãos e vó, vocês são minha fortaleza também. Meus amigos, sogra, cunhada e familiares, obrigada pelo apoio. Toda equipe de enfermagem, limpeza, fisioterapia, médicos, ajudantes de cozinha, auxiliares, minha terapeuta, muito obrigada".

A famosa também afirmou que ficará um pouco afastada das redes sociais para se recuperar. "Eu estou vivendo o meu luto e o meu deserto, tenho fé que em breve sairei dele. Eu experimentei do maior amor do mundo e da maior dor também. Por hora, eu só quero ficar quietinha. Depois que somos mãe, uma nova pessoa nasce. Espero que essa nova versão sorria de verdade, viva intensamente, volte a trabalhar com muita energia e idealize coisas lindas. Mas, por hora, eu prefiro respeitar a minha solidão. Depois eu volto, não como antes, mas eu volto", garantiu.

Por fim, Lexa resgatou uma foto em que aparece grávida. "Minha criança, mamãe te amará para sempre", declarou.

Homenagem

O ator Ricardo Vianna vive o luto de perder uma filha. A bebê Sofia, fruto do noivado dele com a cantora Lexa, morreu poucos dias após o nascimento. Após a notícia do falecimento ser revelada pela família, ele fez questão de deixar uma mensagem especial na internet.

Vianna falou sobre a dor de perder a filha recém-nascida. “Apesar de toda dificuldade, nós sabemos que sua missão foi cumprida. Obrigado por nos regar de amor! Até breve nossa filha amada! Enquanto isso, eu e mamãe estaremos aqui da terra te honrando a cada dia”, afirmou ele.

Logo depois, o artista fez uma breve homenagem para a noiva. “Minha mulher, eu te amo e tenho ainda mais orgulho de você! Mulher forte, destemida e guerreira! Conte comigo para tudo”, declarou.

A bebê Sofia morreu com apenas três dias de vida. Ela nasceu de parto prematuro e faleceu no dia 5 de fevereiro de 2025 em um hospital de São Paulo. Lexa foi internada aos seis meses de gestação com quadro de pré-eclâmpsia.

