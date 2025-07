Leticia Spiller resgata memórias com o pai no dia em que ele faria aniversário: 'Sempre'

A atriz Leticia Spiller usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao pai, Mauro Spiller, no dia em que ele completaria 100 anos

A atriz Leticia Spillerusou as redes sociais nesta segunda-feira, 14, para prestar uma homenagem ao pai, Mauro Spiller, no dia em que ele completaria 100 anos. Na publicação, agradeceu pelo tempo que passaram juntos e compartilhou fotos ao lado do veterano, que faleceu em 2024, aos 98 anos de idade.

Nas fotos compartilhadas, Leticia registrou momentos cheios de afeto ao lado de Mauro, incluindo cliques dele com os netos: Pedro Novaes, de 28 anos, de seu relacionamento com o ator Marcelo Novaes, e Stella Loureiro, de 14, de sua relação com o diretor de fotografia Lucas Loureiro.

"Hoje você faria 100 anos. Agradeço o tempo que passamos juntos aqui e a certeza da sua presença de afeto, gentileza, humildade e amor no coração. Você é luz que ilumina e guia o nosso caminho, sempre. Pai", escreveu a atriz.

Nos comentários, os fãs deixaram mensagens carinhosas. "Seu pai abençoado. Viva ele. Pode ter certeza que ele está com Deus tomando conta sempre de você e da sua família. Beijos no seu coração", falou uma. "Linda homenagem! Mauro sempre foi uma pessoa muito querida por todos!", disse outro. "Que lindo!!!! Ai que saudade do meu velhinho também", escreveu uma terceira pessoa.

Leticia Spiller comove ao falar da morte do pai

O pai de Leticia Spiller faleceu em janeiro de 2024 aos 98 anos. Na época, a artista fez uma homenagem póstuma para ele e comoveu seus seguidores com o recado. "Existe algo que é eterno para além do corpo impermanente. E esse algo é um estado permanente de enamoramento e encantamento. É um caminho onde todos os pedaços e caminhos se encontram . Aqueles a quem a alma abarca , soma e cuida. Esses pedaços estão espalhados, cada um em seu mundo. Mas juntos eles fazem parte do todo que há em mim. O que importa é o agora , mas não esse agora que é mutável a cada segundo. Mas o agora da única certeza que posso ter além da morte; a certeza de que levo-os comigo no sentimento mais nobre e unificado: o amor. Esteja em paz meu pai", disse ela.

Então, ela completou seu recado: "Eu recordo do teu cheiro de afeto ao me por no colo para ouvir os trovões que não me deixavam dormir. De você me ensinar a rezar, Dos blocos de desenho e lápis para pintar. Dos nossos recitais de musica clássica em casa quando eu era bem pequena. De como você cuidava muito bem de mim sozinho, quando fiquei com medo de puxar o dente que estava mole e você com seu jeito conseguiu me dobrar. Dos nossos longos papos espirituais durante as caminhadas em Teresópolis. Dos conselhos e conversas quando deixei de ser menina para me tornar mulher. Do seu carinho e ternura sempre. Da sua gentileza com as pessoas, da sua paciência, tolerância e respeito à verdade do outro. E tantos, tantos momentos gravados no meu coração. Eu recordo eu recordo eu recordo e sempre recordarei. Antes de fazer a passagem você me disse; obrigado por tudo, obrigado por tudo. E eu digo obrigado por tudo pai , obrigado universo por ser sua filha".

