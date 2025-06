Leticia Spiller compartilha reflexão sobre beleza e envelhecimento: 'Bonita do meu jeito'

A atriz Leticia Spiller reservou um momento nesta sexta-feira, 6, para compartilhar uma reflexão nas redes sociais. Leia mais!

A atriz Leticia Spiller reservou um momento nesta sexta-feira, 6, para compartilhar uma reflexão nas redes sociais. Em um vídeo, ela falou sobre os aprendizados que vieram com a maturidade, sua relação com a beleza e como passou a repensar a forma como se enxerga e se cuida.

"Com o tempo eu aprendi que o espelho é muitas vezes um território de conflito. Durante anos nós fomos ensinadas que a nossa beleza tinha que caber nessas molduras estreitas, delimitadas por padrões estéticos que não acolhem a passagem do tempo. Ao contrário, tentam silenciá-la, disfarçá-la e ocultá-la", ela iniciou.

"Esses padrões nos oprimem, nos fazem acreditar que envelhecer é um erro, uma falha. Mas hoje, com um pouquinho mais de 50 anos, e uma história inteira bordada na pele e na alma, eu me permito um outro olhar, um olhar mais livre. A beleza que me interessa hoje não é aquela que busca aprovação, mas a que nasce do cuidado, do afeto e da escolha consciente. Eu não preciso mais me encaixar, eu posso simplesmente ser", continuou a atriz.

Em seguida, analisou: "E nesse processo o autocuidado ganha um novo sentido, não é mais uma obrigação, é um ritual íntimo, um tempo que eu dedico pra mim mesma com prazer, respeito. Eu gosto, por exemplo, pela manhã com calma fazer os meus rituais que me fazem sentir bem, equilibram corpo e alma e me deixam pronta para começar o dia. Não preciso mais me esconder nem me provar. O que me move agora é a vontade de me sentir bem comigo mesma, inteira, presente e livre".

E finalizou: "A mulher que eu sou hoje é mais complexa, mas é também mais potente, mais verdadeira. O que quero dizer é que é possível construir um novo olhar sobre a beleza, mais generoso, mais honesto. Um olhar que abrace, não que exclua. A beleza não está no que nos falta, mas no que a gente é e a gente é muito. Hoje eu escolho ser bonita do meu jeito, essa liberdade pra mim é o verdadeiro luxo da maturidade".

Na legenda, ela adicionou: "Como tem se olhado por aí? Hoje, me olho no espelho com mais calma. A beleza que me interessa não quer aprovação, quer verdade, cuidado e presença. Com o tempo aprendi que não preciso me encaixar. Posso apenas ser. E isso é libertador. Autocuidado virou prazer, não obrigação. Me sinto inteira, real, bonita do meu jeito".

