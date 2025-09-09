Letícia Gomes se transforma em Sabrina Carpenter e o resultado choca a web

Letícia Gomes escolheu se transformar na sensação do pop, Sabrina Carpenter, e o resultado viralizou nas redes sociais

Conhecida por sua habilidade de se transformar em celebridades usando apenas maquiagem, Letícia Gomes voltou a impressionar milhões de seguidores com sua mais recente criação. A influenciadora digital compartilhou um vídeo no qual se transforma na cantora e atriz americana Sabrina Carpenter.

A homenagem, ao som do hit "Manchild", do novo álbum da artista americana, "Man's Best Friend", mostra o passo a passo da maquiagem e os trejeitos de Sabrina, resultando em uma semelhança impressionante que já ultrapassou a marca de um milhão de visualizações no Instagram.

Uma artista completa: maquiagem, atuação e dedicação

O sucesso do trabalho de Letícia Gomes vai além do domínio técnico da maquiagem. Ela utiliza técnicas como contorno e iluminação para alterar a percepção do seu rosto, e até mesmo truques de drag queens, como a aplicação de cola bastão nas sobrancelhas, para criar um novo formato facial. Essa abordagem completa permite que ela não apenas se pareça com a celebridade, mas que também incorpore a essência e os gestos do personagem que está retratando.

Letícia já homenageou uma variedade de personalidades, desde estrelas internacionais como Ian Somerhalder e Ed Westwick, até ícones brasileiros como a atriz Fernanda Torres. Essa versatilidade e talento a consolidaram como uma das principais influenciadoras de beleza e arte nas redes sociais no Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Letícia Gomes (@leticiafgomes)

Quem é Sabrina Carpenter, a cantora que é o momento

A escolhida para a nova transformação, Sabrina Carpenter, é uma estrela multifacetada que conquistou o público global. Nascida em 11 de maio de 1999, a artista iniciou sua carreira no Disney Channel na série "Garota Conhece o Mundo" (2014-2017). Após o sucesso na televisão, Sabrina se dedicou à música, tornando-se um nome de peso no cenário pop.

Recentemente, ela tem sido aclamada pela crítica e pelo público. Seu álbum de 2024, "Short n' Sweet", e o mais recente, "Man's Best Friend", solidificaram sua posição, quebrando recordes de vendas e streaming. A artista, que também é uma ativista, usou sua performance no MTV VMA 2025 para advogar pelos direitos da comunidade trans, o que reforça seu status não apenas como um ícone do pop, mas também como uma voz influente.