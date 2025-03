Leticia Cazarré pede orações após nova internação da filha: 'Cuidados intensivos'

Maria Guilhermina, filha de Leticia e Juliano Cazarré, nasceu com uma doença congênita rara no coração, chamada anomalia de Ebstein

Leticia Cazarré usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 5, para contar para os seguidores que sua filha, Maria Guilhermina, de dois, precisou voltar ao hospital após amanhecer com "sinais de infecção".

A mulher do ator Juliano Cazarré compartilhou em seu perfil uma foto da menina e desabafou sobre a situação, além disso, ela aproveitou para pedir orações para Guilhermina - que nasceu com uma doença congênita rara no coração, chamada anomalia de Ebstein, e todas as crianças que estão hospitalizadas.

"Nossa baixinha mais guerreira hoje amanheceu com sinais de infecção de novo, e mais uma vez a gente coloca tudo em perspectiva, em stand by, e corre pra levá-la para o hospital. É lá que ela recebe os cuidados intensivos. É lá também que a gente vive tantas emoções, tantas dúvidas, tantas incertezas. Por outro lado, é lá que Deus se faz presente sem a menor sombra de dúvidas: em cada leito com uma criança deitada e uma família esperançosa ao lado", disse Leticia no começo do texto.

Em seguida, ela pediu orações para as crianças doentes. "Vamos todos desde já rezar pela Guigui e por cada uma das crianças que estão nos hospitais do Brasil nesta quarta-feira de cinzas? Que os anjinhos da guarda as consolem e que os médicos e profissionais de saúde deem o seu melhor para aliviar cada um de seus sofrimentos. E que nós todos que estamos saudáveis e muitas vezes nem sequer nos lembramos disso, possamos tirar um bem disso tudo e agradecer a Deus pela nossa saúde. Se você tiver alguém doente na família, pare um instante agora e faça uma oração pela saúde dessa pessoa. Dizem que a oração é o melhor remédio!", finalizou.

Vale lembrar que Leticia e Juliano Cazarré também é pai de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 12, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de quatro anos, e de Estêvão, que completou um ano no último domingo, 2, e ganhou uma bela homenagem da mamãe.

Confira:

Juliano Cazarré encanta ao comemorar o aniversário do filho

No último domingo, 2, Juliano Cazarré encantou os seguidores das redes sociais ao comemorar o aniversário de um ano de seu filho caçula, Estêvão. O menino é fruto de seu casamento com Leticia Cazarré.

Na foto postada em seu perfil, o ator aparece todo sorridente, segurando o herdeiro nos braços, e na legenda, ele celebrou a vida do pequeno. "1 ano do nosso caçulinha!!! Quantos parabéns ele merece? Viva o Estêvão!!! Deus te abençoe, meu filho!", disse o artista, que está no ar na novela 'Volta Por Cima', da TV Globo, interpretando o personagem Jayme. Veja a publicação!

