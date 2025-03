Leticia Cazarré atualiza quadro de saúde da filha após internação

Leticia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, tranquilizou os seguidores após a filha, Maria Guilhermina, voltar para o hospital

Maria Guilhermina, filha de Leticia Cazarré e Juliano Cazarré, voltou a ser internada nesta quarta-feira, 5. Após pedir oração para a herdeira, que nasceu com uma doença congênita rara no coração, a bióloga e influenciadora digital voltou as redes sociais para atualizar o quadro de saúde da menina.

Primeiro, ela compartilhou uma foto de Guilhermina assistindo desenho após realizar alguns exames. "Já tirou sangue, colheu exame de covid, influenza, ainda vai colher outros, mas agora está feliz vendo Pepa na TV", contou.

Depois, Leticia postou uma foto do pé da filha e tranquilizou os seguidores. "Ela está bem, pessoal", garantiu a esposa de Juliano Cazarré.

No começo da tarde de hoje, a influencer falou sobre a internação de Maria Guilhermina e pediu oração. "Nossa baixinha mais guerreira hoje amanheceu com sinais de infecção de novo, e mais uma vez a gente coloca tudo em perspectiva, em stand by, e corre pra levá-la para o hospital (...). Vamos todos desde já rezar pela Guigui e por cada uma das crianças que estão nos hospitais do Brasil nesta quarta-feira de cinzas? Que os anjinhos da guarda as consolem e que os médicos e profissionais de saúde deem o seu melhor para aliviar cada um de seus sofrimentos...", disse ela.

Leticia Cazarré tranquiliza os fãs - Foto: Instagram

Leticia Cazarré posta cliques encantadores no aniversário do filho caçula

No último domingo, 2, Leticia Cazarré usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que seu filho caçula, Estêvão, fruto de seu casamento com o ator Juliano Cazarré, completou seu primeiro ano de vida. Para comemorar a data especial, ela compartilhou em seu perfil uma sequência de cliques encantadores do herdeiro e escreveu uma bela mensagem.

"Hoje o nosso Estêvão faz um ano!! Um amor que me encheu de alegrias quando eu não achava que seria possível, que me ensinou a ter mais paciência, a entregar ainda mais as coisas nas mãos de Deus e que trouxe muitas bençãos para a nossa família. Um menino adorável que completa os nossos dias! Que Deus o abençoe, proteja e guarde sempre perto de Si", disse ela. Veja o post!

