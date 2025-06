Leonardo volta pela 1ª vez à cidade onde soube da morte do irmão, Leandro

O cantor sertanejo Leonardo revive episódio delicado de sua vida no qual foi informado da morte de seu irmão e dupla sertaneja, Leandro (1961-1998)

Há quase 27 anos da morte do irmão Leandro (1961-1998), o cantor Leonardo voltou à cidade de Cipó, na Bahia, onde soube da morte de sua dupla sertaneja . O cantor morreu vítima de um câncer raro e agressivo no dia 23 de junho. Em entrevista à imprensa, o artista relembrou o dia em que soube da triste notícia:

"Jamais eu me esqueci de uma noite triste igual àquela. Não falando do show, falando da minha noite, né, da minha perda. Muito grande", relembrou emocionado.

E relembrou o carinho que recebeu na cidade diante do momento difícil: "O tempo passa, a vida segue, a gente guarda na memória sempre, mas com um carinho muito especial pelo povo que me tratou, me cuidou aqui no dia. O prefeito foi uma coisa maravilhosa, o povo… Foi sentido de mais", continuou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leonardo (@leonardo)

João Guilherme revela qual é sua semelhança com o pai

Recentemente, o ator João Guilherme revelou o que existe de parecido entre ele e seu pai, Leonardo. Durante entrevista, o jovem de 23 anos foi questionado o sobre o que não aguenta mais ouvir e contou sobre as críticas de não ser parecido com o pai.

No entanto, ele destacou algo que é semelhante entre os dois na vida pessoal.

"Minha paciência é tão grande hoje em dia. Eu aguento ouvir muita coisa. Mas uma coisa que eu não entendo é que tem gente que fala que eu não mereço ser filho do meu pai porque eu não ando de jeans grudado, bota e chapéu. Dá licença. Eu mereço sim porque eu sou cachaceiro igual a ele. Eu tô ali, tá ligado? Vocês que não veem”, disse em entrevista ao Esquire Brasil. Confira!

Leia também: Poliana Rocha reage ao ver Leonardo fazendo show após beber: 'Puxar'