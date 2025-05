Léo Santana choca a web ao revelar o seu verdadeiro nome; saiba qual

O cantor baiano Léo Santana, de 37 anos, deixa os fãs abismados ao explicar a origem de seu apelido, que o acompanha desde antes da fama; confira!

Na última quinta-feira, 22, o cantor baiano Léo Santana, de 37 anos, movimentou a web ao revelar o seu verdadeiro nome por meio de sua conta oficial no X, antigo Twitter. Isso porque a voz do hit Zona de Perigo explicou, em uma trend, a origem de seu apelido:

“Muita gente não sabe, mas o meu apelido de Léo vem do meu nome Leandro e não de Leonardo”, anunciou em uma publicação, que logo, impulsionou diversos comentários.

Internautas interagiram com Léo e confessaram a surpresa diante da revelação: “Meu Deus, minha vida com você foi uma mentira”, escreveu uma pessoa, abismada. Outras reações também chamaram a atenção do cantor: “O chocante é que seu nome não é apenas Léo. Isso é sim é chocante! Porque você não tem cara de Leonardo muito menos de Leandro, só de Léo”, disse outro.

Outros, por sua vez, dispararam: “Então seu apelido está errado!”. Este argumento, inclusive, foi justificado por alguns internautas, que explicaram a razão do apelido: “Em Salvador, todo Leandro vira Léo…”, escreveu um usuário do X.

muita gente não sabe, mas o meu apelido de léo vem do meu nome leandro e não de leonardo kakakkka https://t.co/tLfeO2v97S — Léo Santana (@leosantana) May 22, 2025

Léo Santana se declara após participar de evento escolar da filha, Liz

Recentemente Léo Santana deixou os seguidores encantados ao compartilhar que separou um tempo para acompanhar a filha, Liz, de três anos, em um evento escolar de Páscoa.

Fruto do casamento de Léo com a dançarina Lore Improta, a pequena surgiu sorridente ao curtir a companhia do pai em uma atividade de pintura e desenho.

"Iniciei o dia na minha melhor versão hoje: pai da pequena Liz na Páscoa da escola! Mesmo com a agenda corrida, eu e Lore Improta sempre priorizamos viver momentos importantes com ela… não existe nada mais lindo do que ver o seu desenvolvimento! Aaaaah Liz, te amo tanto! Amo ver você crescer, aprender e se desenvolver", declarou o papai coruja. Confira!

Leia também: Lore Improta se emociona com apresentação de Dia das Mães na escola da filha, Liz