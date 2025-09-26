Léo Pereira procurava casa para morar antes do anúncio da separação, diz colunista

Bastidores da separação de Léo Pereira e Karoline Lima: Colunista aponta atitude dele antes do término ser anunciado ao público

A separação do jogador de futebol Léo Pereira e da influencer Karoline Lima está dando o que falar na internet nesta sexta-feira, 26. Isso porque eles romperam o relacionamento depois de um ano e meio de namoro. Os dois moravam juntos no Rio de Janeiro há alguns meses, mas o término veio à tona e foi confirmado por ela.

Agora, os bastidores da separação foram revelados pelo Portal Leo Dias. De acordo com a publicação, pessoas próximas à Léo Pereira contaram que ele já estava procurando uma casa para morar sozinho antes do anúncio oficial do término. Além disso, ele já dava sinais de que estaria se afastando de Karoline.

Na madrugada antes do anúncio da separação, Léo Pereira se divertiu em uma festa do time Flamengo em La Plaza, na Argentina, já que o clube foi classificado para as semifinais da Libertadores. Inclusive, os rumores dizem que ele já teria viajado com o time enquanto seu namoro estava estremecido.

Relembre o relacionamento de Karoline e Léo

O envolvimento de Karoline Lima e Léo Pereira começou em setembro de 2023, e o namoro foi assumido publicamente no início de 2024. A relação chamou a atenção desde o começo, não apenas pela notoriedade dos dois, mas pelo contexto inusitado das trocas de casais.

Para quem não se lembra, Karoline Lima é ex-companheira do jogador Éder Militão, do Real Madrid, com quem tem uma filha, Cecília. Já Léo Pereira é ex-marido de Tainá Castro, mãe de seus dois filhos, Helena e Matteo. A reviravolta digna de novela mexicana ocorreu quando, meses após o início do namoro de Karoline e Léo, Militão e Tainá também engataram um romance.

Karoline revelou, em entrevistas anteriores, que o primeiro contato partiu de Léo Pereira pelo Instagram e que ela chegou a dar um “bolo” no primeiro convite para jantar por receio da exposição. O romance só se tornou público de fato após um flagra em um Réveillon, com a revelação feita pelo cantor Xand Avião.

O Apelido de ‘Karolino’ e a Vida no Rio

O zagueiro do Flamengo, inclusive, ganhou um apelido carinhoso da torcida rubro-negra por conta do relacionamento com a influenciadora: ‘Karolino’. Karoline era conhecida por sua paixão e presença constante em jogos, e chegou a se mudar para o Rio de Janeiro para ficar mais perto do amado, o que evidenciava a seriedade do compromisso.

A influenciadora também ficou marcada por defender o namorado publicamente em polêmicas. Um dos episódios mais recentes envolveu uma troca de farpas com a ex-mulher de Léo Pereira, Tainá Castro, sobre questões judiciais. Karoline usou suas redes para rebater as acusações e defender o zagueiro.