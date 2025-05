Lembra dele? Ex-ator mirim exibe a barriga trincada em dia na cachoeira

O ator André Luiz Miranda fez sucesso ao atuar na novela Terra Nostra na infância. Agora, ele cresceu e está musculoso. Veja a foto atual

O ator André Luiz Miranda é famoso desde a infância. Quando era um ator mirim, ele se destacou ao interpretar o Tiziu na novela Terra Nostra, da Globo, aos 11 anos. Agora, ele está com 37 anos e ostenta o físico impecável.

Nas redes sociais, o rapaz agitou os fãs ao compartilhar uma foto apenas de sunga ao curtir o dia em uma cachoeira. Na foto, ele deixou à mostra o corpo músculo e o abdômen trincado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Luiz Miranda (@andreluizmiranda)

Por onde anda André Luiz Miranda?

O ator André Luiz Miranda segue na carreira artística e fez vários trabalhos na TV nos últimos anos.

Depois de Terra Nostra, ele esteve nos elencos de Brava Gente, A Casa das Sete Mulheres, Carga Pesada, Floribella, Cama de Gato, Avenida Brasil, O Rico e o Lázaro, Malhação e Gênesis.

O trabalho mais recente dele foi na série Arcanjo Renegado, do Globoplay.

A filha de André Luiz Miranda

O ator André Luiz Miranda é pai de uma menina de 9 anos. Recentemente, ele mostrou uma foto da filha para celebrar o aniversário dela e fez uma declaração de amor.

"Hoje é o dia da minha pessoa preferida no mundo inteirinho. Dia da minha parceirinha . Desde o momento em que você chegou, minha vida se transformou de uma forma única. Você trouxe para o meu mundo algo que eu nunca imaginei ser capaz de sentir. Sua doçura, sua alegria contagiante, seu carinho e atenção com as pessoas fazem de você uma criança tão especial e querida por todos ao seu redor. Eu tenho tanto orgulho de você, minha princesa . Não há um dia sequer que eu não me sinta grato por ter você como minha filha. Tudo o que eu faço, tudo o que eu sou, é por você e para você. Você é a minha motivação, a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Que sua vida seja sempre iluminada pela alegria e amor que você transmite ao mundo. Parabéns , meu amor ! Corra , salte , role , brinque , voe , seja feliz e que você continue a espalhar esse seu brilho por onde passar! Papai vai estar sempre aqui pra você", afirmou.