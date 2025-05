Lembra dela? Vovó Naná, do BBB 9, reaparece na web após AVCs

Sucesso no BBB 9, vovó Naná decidiu se afastar das redes sociais para se recuperar após sofrer cinco AVCs (Acidente Vascular Cerebral)

Vovó Naná, que ficou conhecida após participar do BBB 9, da TV Globo, reapareceu nas redes sociais após um período ausente.

A aposentada, que está com 77 anos, foi tietada por um fã ao visitar uma loja de bolos em São Paulo, e ele compartilhou o registro em seu perfil. "Pensa numa pessoa simpática", escreveu o rapaz.

Naná sofreu cinco AVCs (Acidente Vascular Cerebral) em 2018. Sua última postagem no feed foi em fevereiro de 2022. As complicações afetaram sua visão, fala e locomoção, além disso, também provocaram a paralisia do lado esquerdo do corpo.

Quando entrou no reality show, ela tinha 61 anos e passou a ser chamada de "vovó" por causa de sua relação de carinho com Ana Carolina Madeira, com quem mantém amizade até hoje.

Vovó Nana reaparece na web - Foto: Instagram

Vovó Naná fala sobre sequelas após AVCs

Em 2020, a vovó Naná abriu o coração e falou sobre os cinco AVCs que sofreu. "Foram cinco AVCs, um atrás do outro. Fiquei dez horas no chão esperando socorro. Pensei no pior, tive medo, mas nunca me faltou fé. Meu lado esquerdo do braço e da perna ficaram paralisados. Caminho com dificuldade, com uma bengala. Precisei aprender a andar num guindaste. A fala ficou bem comprometida, estou com dificuldade de enxergar e teclar. Os médicos dizem que, pelo jeito que eu estava e fiquei, o que aconteceu comigo foi um milagre", contou ela ao jornal Extra.

"Sinto muita saudade de trabalhar. Ficar em casa é horrível. Passo o dia vendo TV. Mas também fico com um pouco de vergonha de sair, porque sou vaidosa. Eu era uma pessoa tão bonita e não estou mais assim agora. Não tenho mais vaidade. A idade vai chegando... Meu filho me ajuda, ele tem condições e me ajuda em tudo. O que eu gasto de remédio... Eu tomo remédio para o coração, para diabres, pressão, pra tudo", completou;

