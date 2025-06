Leilão de Neymar terá itens raros e experiências com famosos. Veja a lista!

A 5ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr acontece nesta terça-feira, 10, em São Paulo. Saiba detalhes

O jogador de futebol Neymar Jr promove, nesta terça-feira, 10, a 5ª edição do Leilão Beneficente Instituto Neymar Jr, no Mercado Livre Hall, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. O evento, que visa arrecadar fundos para a entidade dedicada a ampliar oportunidades para famílias em situação de vulnerabilidade, tem uma extensa relação de itens a serem arrematados.

Veja o que será leiloado:

Experiência com Vini Jr ., no estádio do Real Madrid, na Espanha, com camisa autografada pelo craque e outros jogadores do elenco;

., no estádio do Real Madrid, na Espanha, com camisa autografada pelo craque e outros jogadores do elenco; Partida de tênis com Ronaldo Fenômeno na casa do ex-jogador;

na casa do ex-jogador; Jantar com empresários Joel Jota, Flávio Augusto e Caio Carneiro , além da participação nos podcasts Como Você Fez Isso?, O Conselho e JJ Podcast, apresentado por eles.

e , além da participação nos podcasts Como Você Fez Isso?, O Conselho e JJ Podcast, apresentado por eles. Partida de videogame com Neymar Jr. , com direito a uma cadeira gamer personalizada pela Kairon Race e autografada pelo jogador;

, com direito a uma cadeira gamer personalizada pela Kairon Race e autografada pelo jogador; Camisa oficial da seleção brasileira autografada por Pelé e Neymar Jr. ;

e ; Chuteira que Neymar calçou em sua volta ao Santos;

calçou em sua volta ao Santos; Experiência VIP na mansão de Neymar em Mangaratiba, Rio de Janeiro, incluindo traslado em helicóptero;

em Mangaratiba, Rio de Janeiro, incluindo traslado em helicóptero; Participação no jogo entre os times de Emerson Sheik e Falcão , no dia 27 de dezembro de 2025, na Arena Mercado Pago, no estádio do Pacaembu;

e , no dia 27 de dezembro de 2025, na Arena Mercado Pago, no estádio do Pacaembu; Viagem à China para visitar a fábrica da automotiva BYD com a chance de realizar um passeio no autódromo da marca a bordo do BYD U9, pilotado por Felipe Massa ;

; Coroa criada para comemorar os 10 anos do Instituto e o retorno de Neymar Jr. ao Santos, , com banho de ouro amarelo 18 quilates, cravejada com safiras, ônix e outras gemas preciosas;

Armário que Neymar Jr. usou nos vestiários da Vila Belmiro, localizado ao lado do que foi de Pelé, e uma réplica das pegadas do craque na Calçada da Fama do Maracanã;

usou nos vestiários da Vila Belmiro, localizado ao lado do que foi de Pelé, e uma réplica das pegadas do craque na Calçada da Fama do Maracanã; Cruzeiro de sete noites pelo Caribe, com paradas na Ilha Catalina, Martinica, Guadalupe, São Cristóvão e Ilhas Virgens Britânicas. O pacote inclui hospedagem em suíte com varanda, mordomo pessoal, amenities premium, room service completo, espumante de boas-vindas, menu de travesseiros, além de restaurantes estrelados

Como foi a edição de 2024 do leilão?

No ano passado, a 4ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar arrecadou R$ 21 milhões. O valor é mais que o dobro dos R$ 10 milhões arrecadados na edição anterior, realizada em 2023. Na primeira edição, em 2017, foram arrematados R$ 2,5 milhões; e na segunda, que foi realizada no ano seguinte, cerca de R$ 3,9 milhões foram recebidos.

O dinheiro é destinado para as atividades socioeducativas do Instituto Projeto Neymar Jr., que tem como objetivo promover a inclusão social de jovens e crianças.

