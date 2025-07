Leilane Neubarth registra agressão verbal que sofreu em loja: 'Fui vítima'

A jornalista e apresentadora da GloboNews, Leilane Neubarth, usou as redes sociais nesta terça-feira, 29, para relatar que sofreu uma agressão verbal

A jornalista e apresentadora da GloboNews, Leilane Neubarth, usou as redes sociais nesta terça-feira, 29, para relatar que sofreu uma agressão verbal. Em vídeo publicado, ela mostra o momento em que foi ofendida por uma mulher enquanto fazia compras.

“Vocês repórteres da Globo são insuportáveis, fazem um jornalismo de lixo. Eu posso dizer, porque eu assistia a Rede Globo...Vai botar no jornal? Ai, eu estou com o cabelo bom hoje? Queria estar melhor. Estou vindo do hospital, entendeu? Eu trabalho para cacete. Trabalho com gente pobre, muito pobre, que acredita nas bobagens que vocês falam. Jornalixo!”, falou a mulher no vídeo.

Na legenda, a jornalista deu detalhes do que aconteceu. "Isto aconteceu comigo esta tarde. Eu estava numa loja, tranquilamente fazendo compras, quando fui vítima de uma agressão gratuita. Do nada está mulher começou a me agredir e me xingar. Eu demorei um pouco pra entender que minha única “arma” contra aquela agressão gratuita era meu celular".

E ela continuou: "Gravei só o final do ataque. Além de agressiva ela foi extremamente debochada, parecendo se exibir na agressão. Por isso decidi postar aqui. Ninguém precisa gostar de ninguém. Mas acredito realmente que ‘o respeito é a luz que ilumina a escuridão da intolerância’".

Nos comentários, jornalistas e celebridades demonstraram apoio a Leilane. “Minha solidariedade, querida Lei”, comentou Natuza Nery. “Que essa desquerida encontre o amor e aprenda sobre respeito. Você já tem os nossos”, escreveu Bruno Grubertt. “Amiga, sinta-se acolhida. Essa atitude fala sobre ela e não sobre você”, relatou Renata Ceribelli. "Inveja é difícil. As pessoas perderam a noção. Vc é demais", disse o ator Marcos Palmeira.

Veja o vídeo compartilhado por Leilane Neubarth: