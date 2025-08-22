CARAS Brasil
Leandro Lima, o Walter de Vale Tudo, surge com a esposa gata; veja

Rara aparição! Com a esposa gata, Flávia Lucini, Leandro Lima marca presença em show de Ivete Sangalo e casal chama a atenção com beleza

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 22/08/2025, às 09h26

Leandro Lima com a esposa Flávia Lucini
Leandro Lima com a esposa Flávia Lucini - Fotos: Andy Santana/ Brazil News

O ator Leandro Lima marcou presença com a esposa, Flávia Lucini, em um show de Ivete Sangalo em São Paulo. Discreto com sua vida pessoal, o intérprete de Walter, amante de Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo, chamou a atenção com ao fazer a rara aparição com a amada.

Cheia de estilo, a eleita do famoso surgiu deslumbrante no local e, assim como ele, impressionou com sua beleza. A loira colocou um vestido estampado com um sapato diferenciado para se divertir na noite com o marido.

É bom lembrar que eles estão juntos desde 2011, quando iniciaram o namoro. O casal se conheceu em Milão, na Itália, quatro anos antes. No Natal de 2015, eles noivaram. Em 2022, o ator e a modelo tiveram o primeiro filho, Toni.

Além do menino, Leandro Lima é pai de Giulia Lins, de 25 anos. O ator teve a menina quando tinha 18 anos. A jovem foi fruto do relacionamento com a jornalista Daniela Lins.

Leandro Lima e a esposa - Fotos: Andy Santana/ Brazil News
Leandro Lima relembra paternidade aos 18 anos

Leandro Lima encarou o desafio de ser pai pela segunda vez 22 anos após o nascimento da filha Giulia Lins. O ator - sucesso nas novelas Pantanal e Terra e Paixão, da TV Globo. E no teatro, dando vida a Elvis Presley (1935-1977) em musical - faz um balanço sobre a paternidade em épocas diferentes de sua vida, em entrevista à TV CARAS. Do casamento com Flávia Lucini, ele revive os desafios e as delícias nos cuidados com o pequeno Toni (2). Além disso, relembra inexperiência aos 18 anos, quando teve a primogênita: "Não tinha consciência de que tinha que educar”.

O artista faz um parâmetro entre as duas épocas em que viveu os primeiros momentos da paternidade. “Hoje em dia a gente tem muito mais acesso a informação. E muita coisa evoluiu de lá pra cá. Haja vista a criação que eu tive, a criação e a informação que a gente tem, enquanto pais hoje em dia. E na época da Giulia, eu não tinha essa consciência de que eu tinha que educar um ser humano pra que ele enfrentasse a vida. Na verdade, era uma coisa do tipo: como é que a gente vai fazer pra isso acontecer, para se manter vivo? Hoje, tenho outras preocupações com o Toni”, diz.

“Sobre tudo, de como fala, o que fazer, medir também um pouco essa coisa de (...) Hoje em dia, tem tanta coisa. Faço um balanço das crianças dos anos 90 e de hoje, porque também não dá pra ser (...) Tem horas que certos psicólogos falam umas coisas que eu não concordo. Falo: Gente, também não é assim. A gente precisa dar limite a essas crianças. Hoje em dia, os bebês e as crianças podem fazer tudo. Não podem receber negativas, porque isso pode gerar um trauma. Tudo fica um milímetro de cultura. Não é bem assim. Eu meio que discordo, muitas vezes. Então, vou buscando informação, e vou, com o meu bom senso e consciência, tentando buscar o melhor. Mas, com certeza, a diferença de vinte e poucos anos atrás e agora é querer buscar informação com consciência”, emenda.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

Leandro LimaFlávia Lucinishow de ivete sangaloesposa leandro lima

