Lavínia Vlasak esbanja elegância ao lado do marido em festa de casamento

A atriz Lavínia Vlasak marcou presença em uma cerimônia de casamento ao ar livre junto com o marido: 'Alegria'; veja fotos

A atriz Lavínia Vlasak usou as redes sociais nesta terça-feira, 3, para compartilhar com o público alguns registros especiais de seu final de semana. Ao lado do marido, Celso Colombo Neto, a artista marcou presença em uma cerimônia de casamento de amigos realizada ao ar livre.

Esbanjando elegância, Lavínia escolheu um vestido longo estampado com alças largas e decote discreto. Para compor o look, a famosa apostou em uma bolsa preta e sapato de salto alto da mesma cor.

Dona de um belíssimo cabelo cacheado, a atriz deixou de lado o visual tradicional e decidiu usar os fios lisos e soltos. "Um fim de semana leve, com afeto no ar e o amor celebrando sua melhor versão", escreveu ela na legenda da publicação.

Em seguida, Lavínia Vlasak desejou felicidades aos noivos: "Portinho e Maria Eduarda, que alegria viver esse dia com vocês. Parabéns casal! Muitas felicidades hoje e sempre! Muita luz e amor na vida de vocês!", finalizou a atriz.

Encantados com o visual de Lavínia, diversos internautas deixaram elogios à atriz nos comentários da postagem. "Estava tão linda e chique", declarou uma seguidora. "Uau! Que linda Lalá! Amei seu cabelo", disse outra. "Que lindos!", falou uma terceira.

Confira as fotos de Lavínia Vlasak em casamento de amigos:

Quem é o marido de Lavínia Vlasak?

Lavínia Vlasak é casada com o consultor financeiro Celso Colombo Neto. Os dois estão juntos desde 2007 e são pais de dois filhos: Felipe, de 15 anos, e Estela, de 12. Discreta, a atriz já contou em entrevista exclusiva à CARAS Brasil o motivo de não mostrar sua família com frequência nas redes sociais.

"Na verdade, eu gosto de aparecer por causa do meu trabalho, não por causa da minha vida. Eu tenho usado muito as mídias sociais para poder me comunicar com o público, com as pessoas, mas não para falar do que eu faço ou deixo de fazer. Claro que algumas coisas eu acabo dividindo, mas eu gosto de dividir mais os meus pensamentos, as coisas que eu acredito e divulgar trabalhos, eu acho", explicou ela.

