Laura Brito fala pela primeira vez sobre a morte do irmão: ‘Coisa mais dolorosa’

Laura Brito faz texto comovente ao lamentar a morte do irmão, Danilo, que partiu nesta semana: ‘Não consigo aceitar'

A influenciadora digital Laura Brito está de luto pela morte de seu irmão, o personal trainer Danilo Brito. Ele morreu aos 32 anos de idade após ficar na UTI depois de um procedimento cirúrgico. Depois do último adeus, a influencer fez um texto comovente nas redes sociais para falar sobre a morte do irmão.

No post, ela compartilhou fotos dos dois juntos ao longo da vida e contou que ainda não consegue acreditar que ele partiu. Além disso, ela relembrou da parceria deles ao longo da vida e o apoio que um dava para o outro.

"Eu já pensei em te escrever tantas coisas irmão, mas é como se nada que eu dissesse fosse suficiente pra demonstrar o tamanho do meu amor por você, meu herói, meu protetor, meu irmão, meu tudo. Me despedir de você foi a coisa mais dolorosa que eu já fiz na vida, eu jamais imaginei que esse momento fosse chegar, não sei como seguir, não sei o que fazer, nada mais faz sentido por aqui, queria você comigo, não consigo aceitar, a gente lutou tanto juntos, eu tinha certeza que daria certo. Oh irmão guardarei você dentro de mim “ao infinito e além” pode ter certeza, fica junto comigo por favor, continua me protegendo e eu continuarei te protegendo com unhas e dentes como sempre foi", disse ela.

E completou: "Não existe eu e Laís sem tu Danilo, nosso irmão tão perfeito, tão carinhoso, atencioso, amigo, protetor, engraçado, fiel, companheiro, presente, preocupado, dedicado, amado. Todos tem tantas coisas pra falar sobre tu irmão, lindo ver que você é presente na vida de tantas pessoas, meu Deus que perda você ter partido. Queria que tudo isso fosse um pesadelo e que eu iria a contar com tuas mensagens e figurinhas bem podres kkkkk que falta tu vai fazer!!! Muita muita. Obrigada por ter vivido esse anos contigo meu irmão, obrigada mesmo por tudo. Você foi tão incrível comigo, espero ter sido uma boa irmã pra tu minha vida, te amo pra sempre, te amo te amo te amo te amo muito muitoooo, Dan, me ensina a viver. Te amo".

A causa da morte de Danilo Brito ainda não foi divulgada pela família.

Laura Brito cobra mudanças e bate de frente com a desvalorização das mulheres

Laura Brito (30), acredita na importância de celebrar e provocar reflexão sobre o tema na sociedade. Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora digital fala sobre os avanços e os desafios que ainda batem de frente por quem integra o grupo.

"É nesse mês que a gente consegue refletir ainda mais o quão dura ainda é a realidade de tantas mulheres nesse mundo. Por mais que avanços tenham acontecido em nosso benefício, que já era para ter acontecido há muito tempo, por mais que tenha esses avanços, ainda precisamos avançar muito. Muitas mudanças precisam acontecer, muitas coisas precisam mudar, nossa realidade precisa ser outra, a gente precisa se sentir segura, a gente precisa ter igualdade, a gente precisa ter respeito", afirma.

"Então é um mês onde a gente pode falar das nossas lutas, nos apoiar umas às outras, e eu sinto que esse é um mês onde a gente pode olhar para trás e ver que muitas coisas mudaram, mas que muitas coisas ainda precisam mudar. Então é um mês de extrema importância, para que a gente valorize as mulheres ao nosso tempo. Para que a gente reconheça a força e a batalha de cada uma", complementa.

A famosa reforça o desejo pela igualdade e o respeito com as mulheres. Ela chama atenção para temas como a segurança e o desejo de reconhecimento em diferentes ambientes sociais, como no trabalho e nas ruas.

"E que sim, precisamos de mais igualdade, de mais respeito, de mais segurança. Queria muito que a gente não precisasse se provar para conseguir trabalhos, ou para mostrar que a gente é inteligente, que a nossa ideia é boa. Então esse mês existe para isso, para que cada vez menos a gente precise se provar, para que a nossa inteligência seja equiparada à de um homem ou de qualquer outra pessoa que esteja numa mesa de trabalho. Essa realidade ainda não existe. E é por isso que esse dia e esse mês precisam e devem continuar existindo", fala.

"Os casos de violência contra a mulher continuam aí. A falta de oportunidade para as mulheres continuam aí. A insegurança com a roupa que a gente usa continua acontecendo nas ruas. A violência contra a mulher continua acontecendo e sendo velada cada vez mais. Então sim, precisamos dessa data, precisamos desse mês, para dar visibilidade e tentar mudar para que no futuro a realidade seja outra", finaliza a famosa.