Lauana Prado se declara no aniversário de Tati Dias: ‘Sorte a minha’

A cantora Lauana Prado homenageia a namorada, Tati Dias, que completa 35 anos nesta segunda-feira, 5; saiba os detalhes!

Nesta segunda-feira, 5, a chef de cozinha Tati Dias, namorada da cantora Lauana Prado, completa 35 anos e é homenageada pela sertaneja nas redes sociais.

Com várias fotos de momentos juntas, a artista escreveu um texto para a namorada. “Celebrar sua vida é tão prazeroso quanto viver ao seu lado. Isso porque, desde que você chegou, ela tem sido assim: repleta de momentos de alegria, amor, intensidade, energia positiva e, acima de tudo, muitas... muitas risadas” , iniciou.

“Você é isso aí: linda, gostosa - por dentro e por fora - uma delícia de ser humano que quem conhece sempre se apaixona, igual eu, todos os dias de novo e de novo. O aniversário é seu, mas sou eu e esse mundão que somos presenteados em ter sua existência. S orte a minha de dividir os momentos mais especiais da vida do seu lado ”, acrescentou.

“Te conhecer foi uma das coisas mais avassaladoras e bonitas que me aconteceram nos últimos anos… e, às vezes, nos dias que estamos no silêncio dos nossos melhores momentos, que você tá ali comigo inteira e me amando, eu só consigo te olhar profundamente e, como numa oração íntima e silenciosa, agradecer a Deus por te mandar para mim. O que te desejo são as melhores coisas do mundo, que Deus te proteja e te cuide todos os dias. É o mínimo que você merece. Muita vida para você, meu amor! Que você siga sendo essa alma linda, leve, gostosa e siga sendo feliz todos os dias da sua vida (porque sei, inclusive, que é a sua coisa preferida no mundo)”, concluiu Lauana.

A ex-participante da A Fazenda surgiu de biquíni em uma foto para comemorar mais um ano de vida: “Há 35 anos celebrando a vida e as coisas boas que ela me proporciona” , escreveu Tati.

Desde quando Lauana e Tati estão namorando?

A cantora e a chef de cozinha começaram a se relacionar em junho de 2024. Em uma participação no PodDelas, Lauana contou que o romance com Tati surgiu por iniciativa da ex-participante de A Fazenda, que a contatou pelas redes sociais e foi responsável pelo pedido de namoro.

