Latino volta a falar sobre problemas com o filho e expõe novos detalhes: 'Nunca soube'

Latino reaparece nas redes e mostra vídeos do filho de 26 anos, após revelar que o jovem é dependente químico e causa transtornos na família

O cantor Latino voltou às redes sociais na madrugada desta quarta-feira, 21, após revelar que um de seus dez filhos, de 26 anos, é dependente químico e tem causado transtornos na família. Desta vez, ele publicou vídeos do herdeiro e compartilhou novos detalhes sobre a situação.

No primeiro, ele exibiu o quarto que montou com Mislene, a mãe biológica de Guilherme, para receber o filho em uma das tentativas de ajuda contra o vício. “Com todo carinho em Mato Grosso no ano passado, depois que ele prometeu que iria mudar pela 5ª vez”, descreveu ele.

Em seguida, mostrou o jovem fazendo uma aula de direção com a mãe. “Nunca lhe faltou oportunidades para ser um homem de verdade”. “Contra provas não há argumentos! Nunca lhe faltou absolutamente nada. Ele nunca soube aproveitar”.

Em outro momento, ele mostrou o herdeiro com um violão. "Contra provas não há argumentos! Nunca lhe faltou absolutamente nada. Ele que nunca soube aproveitar".

Desabafo de Latino - Foto: Reprodução/Instagram

O que disse Latino?

Em seu desabafo, Latino disse que ficou sabendo que era pai do menino quando ele já tinha 18 anos e o levou para morar com ele. O artista chegou a expulsar o filho de casa após ele agredir sua esposa, mas também o acolheu novamente. No entanto, o jovem teria rejeitado as tentativas de ajuda e as oportunidades de emprego oferecidas por ele e pela mãe. Veja o desabafo completo!

E o filho dele, o jovem Guilherme Rocha, também conhecido como Namentti, usou as redes sociais para rebater as declarações feitas por seu pai. Em uma publicação, o rapaz compartilhou o vídeo em que seu pai aparece fumando e legendou: "Esse é o exemplo de pai que me chamou de drogado nas redes sociais. Meu pronunciamento virá”, garantiu ele. Continue lendo aqui!

