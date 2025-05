Latino expõe problema com filho: ‘Até expulsei ele de casa'

O cantor Latino usou suas redes sociais nesta terça-feira, 20, para compartilhar um desabafo sobre uma situação bastante delicada

O cantor Latino usou suas redes sociais nesta terça-feira, 20, para compartilhar um desabafo sobre uma situação bastante delicada. O artista revelou que um de seus dez filhos, atualmente com 26 anos, é dependente químico e tem causado transtornos na família. Sem expor o nome do rapaz, ele afirmou que tem sofrido constantes ameaças e tentativas de extorsão.

O cantor começou dizendo que ficou sabendo que era pai do menino quando ele já tinha 18 anos e o levou para morar com ele. "Trouxe ele pra perto, empreguei ele em vários lugares, pedi ajuda pra várias pessoas inclusive para minha propria banda. Trouxe ele pra trabalhar comigo", disse ele. Entretanto, o jovem não se adaptou ao trabalho.

Dependência química

Em seguida, ele contou que o rapaz se envolveu em algumas situações delicadas. "Inclusive agredido minha mulher, a minha atual mulher quando ela tava com as cordas vocais operadas. Ele trouxe a covid para dentro de casa. Deixou todo mundo com a covid", recordou. "Até que eu entendi que o problema desse meu filho não era só a questão de ter ficado anos e anos longe do pai, ele tinha um problema mais sério do que isso que era a dependência química", continuou.

O cantor, então, entendeu que o filho é dependente químico. "Existe o que a gente chama de 'pobre-coitadismo', em que as pessoas, por algum motivo, preferem mergulhar na bebida e nas drogas para se aliviar ou justificar um passado, uma infância ou adolescência que não teve ao lado do pai. Eu não acho certo isso porque não tive pai presente, e muitas vezes não tive mãe presente, e nem por isso me tornei um cara mau caráter. Esse meu filho, convivendo com ele, pude perceber esse desvio de caráter que ele tem na sua personalidade, na sua sociopatia", comparou.

Expulsão

Com isso, ele decidiu mandar o filho embora. " Até expulsei ele de casa, falei que não dava pra conviver comigo por 'n' motivos. O fardo estava pesado. Não só por ele não querer trabalhar em seus 26 anos, não parava em emprego nenhum, e aí descobri a dependência química", afirmou.

Por isso, ele mandou o filho morar com a mãe biológica, que também enfrentou problemas. "Ela também tentou segurar a situação dele, mas não conseguiu porque ele também estava quase separando ela do marido. Ela acabou expulsando ele de casa, e ele foi morar na rua", contou.

Segunda chance

Ao saber da situação do filho, Latino disse que deu uma segunda chance." Mais uma vez, eu por pena, trouxe ele de volta pra morar na minha casa e aí ele causou inúmeras situações pesadas e desconfortos aqui em casa que eu não podia segurar mais ele aqui . Não podia ensinar o menino a dormir ao meio-dia, trocar a noite pelo dia, sem querer estudar e trabalhar. Tudo que ele queria era se drogar e beber, até que não aguentei mais", pontuou.

Depois de mais uma conversa com a mãe de seu filho, eles decidiram dar ao rapaz uma nova chance. "Ela pegou esse meu filho e levou para o Mato Grosso. Eu financeiei essa ida dele para lá. A gente montou um quarto com violão e tudo que tinha direito para o transformar num homem maduro, profissional e ajuizado".

"Ela empregou ele numa lanchonete que ele tinha lá, mas infelizmente não deu certo. Ele queria chegar às 12h para trabalhar e sair às 16h, não tinha empatia pela mãe e pelas coisas que tinha que fazer em casa. Até que ela descobriu mais uma vez que ele estava enchendo a cara e guardando as garrafas de vodka debaixo da cama", completou.

O cantor deixou claro que se ofereceu para custear o tratamento do rapaz. "Tudo que a gente queria era ajudar esse menino. Cheguei a oferecer a ela, 'se ele quiser um psicólogo, se internar, eu financio'. Até que chegou no fim da linha. Ela pegou ele num bar bebendo, foi tirar satisfação, e ele agrediu a mãe e tentou agredir o padrasto, fazendo escândalo no bar...", detalhou.

"Com tudo isso, ela chamou a polícia, botou ele no ônibus e ele foi para Santa Catarina atrás de ajuda de pessoas que me conhecem. Mais uma vez, ele causou problemas e teve que sair da casa de amigos nossos para tentar arrumar emprego", falou.

Desabafo de Latino

Por fim, desabafou: "Estou cansado de ser extorquido pelo meu filho. Não aguento mais. Ele passou a vida inteira dizendo que se abrisse a boca para falar mal de mim, as pessoas iriam acreditar nele. Eu dava dinheiro porque não queria que as pessoas vissem que ele é mau caráter e o maltratassem... eu estava entendendo que esse dinheiro, em vez de ir para o sustento dele, estava indo para o álcool e para as drogas. Parei de ajudar porque um menino de 27 anos deveria estar trabalhando, estudando, fazendo alguma coisa".

Veja o desabafo de Latino completo: