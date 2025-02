Larissa Manoela relembra fotos especiais do seu casamento

Em suas redes sociais, Larissa Manoela relembrou algumas fotos especiais do seu casamento com André Luiz Frambach. Confira!

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 21, a atriz relembrou algumas fotos especiais do dia de seu casamento com André Luiz Frambach, que aconteceu no ano passado.

Nas imagens, a famosa surgiu se preparando para o grande dia, admirando seu vestido noiva e fazendo o cabelo e a maquiagem.

"Quando você abre o álbum do casamento e se surpreende com novos registros do grande dia. Tem um cisco no meu olho. Se existisse uma maneira de voltar para um dia eu específico, eu certamente voltaria para esse", escreveu ela na legenda.

Homenagem

Na quarta-feira, 19, o ator André Luiz Frambach se declarou para sua esposa, a atriz Larissa Manoela, da mesma forma que ela fez em seu aniversário, ao postar um stories em suas redes sociais. No vídeo, ele a gravou entrando nos Estúdios da Globo, no Rio de Janeiro, e dedicou algumas palavras a ela.

“Primeiro dia dela de volta à Globo, como sempre digo muito muito orgulho das suas escolhas, muito orgulho das suas conquistas, da sua caminhada, da sua força, da sua vontade de estar sempre crescendo e evoluindo como ser humano espírito e artista”, iniciou André.

“Para muitos é fácil, mas só quem está do seu lado sabe o quanto você batalha e se dedica para estar onde está, e quantas coisas você teve que abrir mão! Eu te amo e estarei para a vida toda com você, sendo seu apoio, seu suporte (porque sua força eu não preciso ser) uma mulher como você já tem força de sobra”, continuou o ator.

“Te amo meu amor e é aquilo né.. se o mundo já foi bom, agora ele vai ficar ainda melhor. Êta Mundo Melhor vem aí. E vem com essa artista e protagonista gigantesca”, finalizou André.

A atriz será a protagonista da novela das seis, Êta Mundo Melhor, sequência de Êta Mundo Bom (2016). Ela interpretará a jovem Maria.

