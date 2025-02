Larissa Manoela esbanja simpatia durante dia de compras

Larissa Manoela aproveitou o tempo livre para curtir um dia de compras e esbanjou simpatia ao notar a presença dos fotógrafos

Nesta quarta-feira, 12, Larissa Manoela aproveitou o tempo livre para ir às compras no shopping Village Mall, localizado na Barra da Tijuca, bairro do Rio de Janeiro.

Na ocasião, a atriz estava usando um conjunto de academia com top e calça legging na cor marrom. Além disso, a famosa usou os cabelos presos e óculos escuros.

Ao perceber a presença dos fotógrafos no local, Larissa fez questão de sorrir para as câmeras e acenar para os profissionais que estavam presentes.

Larissa Manoela já está confirmada para atuar em Êta Mundo Melhor, novela que deve estrear ainda este ano na Rede Globo.

Além da Ilusão

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões de seguidores. Recentemente, a atriz publicou em sua conta no Instagram diversas fotos dos bastidores da novela Além da Ilusão, exibida pela Rede Globo em 2022. Na trama, Lari deu vida às personagens Elisa e Isadora, e agora ela pode voltar a interpretar Dorinha em um novo projeto da Rede Globo.

Na legenda, Larissa relembrou com carinho o trabalho anterior. "Três anos que o tic tac do meu coração bateu mais forte. Além da Ilusão me trouxe uma versão da atriz que eu sonhava em ser, aquela que hoje eu admiro e tenho tanto orgulho. Essa novela me desafiou em diversos sentidos e me tirou da minha zona de conforto. E que delícia, era exatamente isso que eu queria. Não sou do pouco, da mesmice, gosto quando sacode, desafia, muda e transforma. E assim foi", começou ela.

Em seguida, ela afirmou que fez a novela com muito amor. "Me lembro de absolutamente tudo! Como foi bom. Como aprendi e me surpreendi. Eu repleta de anseios, com uma vontade incansável de viver essa arte linda que chamo de profissão, me joguei, me entreguei e dei vida às minhas amadas personagens que carrego com muito amor no peito: Elisa e Isadora. A gente foi feliz demais! E que bom é recordar. Vocês receberam a gente na casa de vocês com amor porque era com amor que a gente também fazia esse sonho ser real. E eu estou voltando…comemoro essa obra linda que contamos lá atrás e vibro pela nova história que não vejo a hora de contar para vocês! A gente se vê (mais uma vez) na TV Globo", concluiu.

Leia também: Larissa Manoela curte dia de descanso com direito à cachoeira