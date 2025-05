Larissa Manoela e André Luiz Frambach resgatam passarinhos: 'Abandonaram'

Em suas redes sociais, Larissa Manoela e André Luiz Frambach contaram que resgataram dois filhotes de passarinhos que foram abandonados

Nesta terça-feira, 6, Larissa Manoela mostrou em suas redes sociais que ela e o marido André Luiz Frambach resolveram fazer uma boa ação e resgatar dois filhotes de passarinho que estavam sozinhos.

"Gente, vocês não vão acreditar. Estamos em situação de pais de ave agora. A gente está indo fazer o resgate de dois bebezinhos, dois passarinhos que os pais abandonaram no ninho aqui em casa. A gente está fazendo o resgate agora", começou ela.

Em seguida, a atriz contou que tinha esperança dos pais voltarem. "São dois passarinhos no ninho. Encontramos eles hoje pela manhã, esperamos que talvez os papais voltassem, mas eles não voltaram. Eles estão com a boquinha aberta pedindo água, pedindo comida. Agora a gente está aqui tomando todo cuidado para tentar salvar eles".

Por fim, Larissa mostrou o ninho dentro de uma caixa aquecida e contou que já estava em contato com um veterinário para saber como cuidar e alimentar os bichinhos.

"Estamos fazendo acompanhamento com um veterinário amigo nosso para saber o que fazer e da forma mais correta de ajudá-los. Torçam por eles", concluiu.

Amor por pets

Recentemente, Larissa Manoela usou as suas redes sociais para fazer um importante alerta para quem tem bichinhos de estimação. A atriz contou que passou um susto com uma de suas cachorrinhas.

"Sei que estou sumida daqui. Essa semana foi atípica por aqui. Essa pequenininha deu um susto na gente essa semana e estou passando para atualizar vocês e explicar o porque do sumiço. E ao mesmo tempo fazer um alerta para todos os pais de pet. No início da semana, na segunda-feira, essa pequenininha ganhou um petisco próprio para cachorro e infelizmente ficou entalado no esôfago dela", começou ela.

A famosa ainda afirmou que tinha esperança do petisco se dissolver sozinho, mas isso não aconteceu. "Então a gente precisou fazer uma endoscopia e agora após a retirada do petisco que não dissolveu. A gente até achou que pudesse dissolver no organismo dela e ela pudesse conseguir expelir através das fezes e da urina. Não foi possível porque ficou entalado no esôfago dela, então ela precisou de uma endoscopia para fazer a retirada. Foi uma endoscopia delicada, a gente está aqui super cuidando dela nesse pós operatório".

Por fim, Lari garantiu que a cachorrinha está bem, porém a recuperação ainda pode apresentar complicações. "Então ela está demandando muito da minha atenção, principalmente porque esse pós é muito importante para a gente ver como ela reagiu à retirada, ficar cuidando do esôfago dela, dando todas as medicações, ficar muito atenta aos sinais dela e também à alimentação. Mas ela está respondendo muito bem. É isso gente, pai de pet também é pai. Mas o recado é: Prestem muita atenção e tomem muito cuidado com o que vocês dão para o pet de vocês, independente de ser algo para ingerir próprio para o cachorro ou algum brinquedo que a gente acha que é inofensivo, mas esses pequenininhos aqui podem sempre nos surpreender e acabar ingerindo. A gente ficou realmente muito sensibilizado com isso e estamos agora usando o nosso espaço para poder dar esse alerta", concluiu.

