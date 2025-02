Larissa Manoela curte dia de descanso com direito à cachoeira

Em suas redes sociais, Larissa Manoela mostrou as fotos do seu dia relaxante, com direito à piscina e cachoeira. Confira!

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões de seguidores.

Neste sábado, 8, a atriz aproveitou o tempo livre para curtir um dia de descanso e mais relaxante. Em sua conta no Instagram, a famosa publicou algumas fotos em que aparece curtindo uma cachoeira com um biquíni amarelo.

Larissa também posou ao lado do marido André Luiz Frambach e dos seus cachorros de estimação. "Final de semana. Relaxando, conectando, alongando e descansando", escreveu ela na legenda da publicação.

Larissa Manoela está confirmada para integrar o elenco de Êta Mundo Melhor, novela que deve estrear este ano na Rede Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Além da Ilusão

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões de seguidores.

Na sexta-feira, 7, a atriz publicou em sua conta no Instagram diversas fotos dos bastidores da novela Além da Ilusão, exibida pela Rede Globo em 2022. Na trama, Lari deu vida às personagens Elisa e Isadora, e agora ela pode voltar a interpretar Dorinha em um novo projeto da Rede Globo.

Na legenda, Larissa relembrou com carinho o trabalho anterior. "Três anos que o tic tac do meu coração bateu mais forte. Além da Ilusão me trouxe uma versão da atriz que eu sonhava em ser, aquela que hoje eu admiro e tenho tanto orgulho. Essa novela me desafiou em diversos sentidos e me tirou da minha zona de conforto. E que delícia, era exatamente isso que eu queria. Não sou do pouco, da mesmice, gosto quando sacode, desafia, muda e transforma. E assim foi", começou ela.

Em seguida, ela afirmou que fez a novela com muito amor. "Me lembro de absolutamente tudo! Como foi bom. Como aprendi e me surpreendi. Eu repleta de anseios, com uma vontade incansável de viver essa arte linda que chamo de profissão, me joguei, me entreguei e dei vida às minhas amadas personagens que carrego com muito amor no peito: Elisa e Isadora. A gente foi feliz demais! E que bom é recordar. Vocês receberam a gente na casa de vocês com amor porque era com amor que a gente também fazia esse sonho ser real. E eu estou voltando…comemoro essa obra linda que contamos lá atrás e vibro pela nova história que não vejo a hora de contar para vocês! A gente se vê (mais uma vez) na TV Globo", concluiu.

Leia também: Larissa Manoela revela planos de gravidez