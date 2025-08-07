Detalhe em foto do pé de Kris Jenner choca os internautas

A socialite americana Kris Jenner é acusada de usar Photoshop ao publicar fotos no aniversário de 91 anos de sua mãe Mary Jo Campbell

A socialite americana e estrela do reality Keeping Up with the KardashiansKris Jenner causou polêmica nas redes sociais ao ser acusada de usar Photoshop. No início desta semana, a empresária publicou um carrossel de fotos em seu Instagram para comemorar o aniversário de 91 anos de Mary Jo Campbell, sua mãe, mas a atenção dos internautas não se voltou para a comemoração. Em uma das fotos, o pé de Kris aparentou ter seis dedos, e foi o suficiente para tornar-se alvo de críticas.

Nos comentários da publicação, os fãs da ricaça notaram um detalhe nos pés dela. Os internautas apontaram que a empresária poderia ter seis dedos no pé esquerdo, e de repente os comentários foram bombardeados de perguntas. “Você tem seis dedos no pé?", perguntou a seguidora. “Ela está com seis dedos no pé ou eu estou viajando?", escreveu um fã. Outras pessoas afirmaram, nos comentários da publicação, que a foto é uma ilusão de ótica. "Não, são apenas cinco. É a sandália que é bege por dentro”, apontou internauta.

Kris ainda não se pronunciou sobre os rumores, mas logo surgiram os boatos sobre um possível erro ao utilizar Photoshop.

Não é novidade que a família norte-americana Kardashian-Jenner já teve diversas polêmicas que envolvem o uso excessivo de Photoshop em fotos, mas será que este é um desses casos?

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kris Jenner (@krisjenner)

Como Kris Jenner mantém a aparência jovial?

A socialite americana Kris Jenner chocou internautas por parecer muito mais nova do que realmente é. Para entender melhor o assunto, a CARAS Brasil entrevistou a dermatologista Laís Rios que explicou como a empresária pode chegar neste resultado.

Segundo a dermatologista, qualquer um consegue rejuvenescer a base de procedimentos estéticos, mas existem exceções. “Atingir uma aparência significativamente rejuvenescida aos 69 anos apenas com procedimentos não cirúrgicos é possível até certo ponto. Porém, o que vai definir se sim é a qualidade da pele da paciente”, explicou Laís.

“Se houver flacidez avançada, como excesso de pele no pescoço, pálpebras caídas ou bochechas muito flácidas, dificilmente esse problema poderá ser resolvido sem cirurgia”, contou ela. “Agora, se a pessoa já tem boa genética e hábitos saudáveis - não fuma, usa protetor solar, se alimenta bem; mantém um plano contínuo com um dermatologista; ou se trata desde os 40 ou 50 anos, é possível rejuvenescer apenas com procedimentos não cirúrgicos”, explicou a doutora.

Leia também: Kris Jenner vai passar por cirurgia após descobrir tumor