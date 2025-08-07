CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Detalhe em foto do pé de Kris Jenner choca os internautas
Atualidades / Polêmicas

Detalhe em foto do pé de Kris Jenner choca os internautas

A socialite americana Kris Jenner é acusada de usar Photoshop ao publicar fotos no aniversário de 91 anos de sua mãe Mary Jo Campbell

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 07/08/2025, às 21h12

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Kris Jenner
Kris Jenner - Foto: Reprodução / Instagram

A socialite americana e estrela do reality Keeping Up with the KardashiansKris Jenner causou polêmica nas redes sociais ao ser acusada de usar Photoshop. No início desta semana, a empresária publicou um carrossel de fotos em seu Instagram para comemorar o aniversário de 91 anos de Mary Jo Campbell, sua mãe, mas a atenção dos internautas não se voltou para a comemoração. Em uma das fotos, o pé de Kris aparentou ter seis dedos, e foi o suficiente para tornar-se alvo de críticas.

Nos comentários da publicação, os fãs da ricaça notaram um detalhe nos pés dela. Os internautas apontaram que a empresária poderia ter seis dedos no pé esquerdo, e de repente os comentários foram bombardeados de perguntas. “Você tem seis dedos no pé?", perguntou a seguidora. “Ela está com seis dedos no pé ou eu estou viajando?", escreveu um fã. Outras pessoas afirmaram, nos comentários da publicação, que a foto é uma ilusão de ótica. "Não, são apenas cinco. É a sandália que é bege por dentro”, apontou internauta.

Kris ainda não se pronunciou sobre os rumores, mas logo surgiram os boatos sobre um possível erro ao utilizar Photoshop.

Não é novidade que a família norte-americana Kardashian-Jenner já teve diversas polêmicas que envolvem o uso excessivo de Photoshop em fotos, mas será que este é um desses casos?

Como Kris Jenner mantém a aparência jovial?

A socialite americana Kris Jenner chocou internautas por parecer muito mais nova do que realmente é. Para entender melhor o assunto, a CARAS Brasil entrevistou a dermatologista Laís Rios que explicou como a empresária pode chegar neste resultado.

Segundo a dermatologista, qualquer um consegue rejuvenescer a base de procedimentos estéticos, mas existem exceções. “Atingir uma aparência significativamente rejuvenescida aos 69 anos apenas com procedimentos não cirúrgicos é possível até certo ponto. Porém, o que vai definir se sim é a qualidade da pele da paciente”, explicou Laís.

Se houver flacidez avançada, como excesso de pele no pescoço, pálpebras caídas ou bochechas muito flácidas, dificilmente esse problema poderá ser resolvido sem cirurgia”, contou ela. “Agora, se a pessoa já tem boa genética e hábitos saudáveis - não fuma, usa protetor solar, se alimenta bem; mantém um plano contínuo com um dermatologista; ou se trata desde os 40 ou 50 anos, é possível rejuvenescer apenas com procedimentos não cirúrgicos”, explicou a doutora.

Leia também: Kris Jenner vai passar por cirurgia após descobrir tumor

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

kris jenner'photoshop
Kris Jenner Kris Jenner  

Leia também

Redes sociais

Bia Miranda - Foto: Reprodução / Instagram

Bia Miranda fala sobre ação da polícia em sua casa: ‘Procuraram'

Envelhecimento

Marcos Oliveira - Foto: Reprodução/Instagram

Marcos Oliveira, o Beiçola, faz reflexões sobre a vida no Retiro dos Artistas

Novo personagem

Nando Cunha no filme 'O Drible Perfeito' - Foto: Divulgação

Nando Cunha celebra 30 anos de carreira com personagem que rompe estereótipos

Xarque da Gaby

Gaby Amarantos celebra 47 anos com o Xarque da Gaby - Foto: Adielsonf

Gaby Amarantos transforma festa de aniversário em vivência cultural com raízes amazônicas: 'Potência'

Como assim?

Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca pode enfrentar perdas e fim de programa no SBT, diz tarólogo

Amizade

Rodrigo Faro e Gracyanne Barbosa - Foto: Reprodução/Globo

Gracyanne Barbosa exibe print de conversa com Rodrigo Faro e pedido inusitado dele

Últimas notícias

Jackson AntunesJackson Antunes é internado em clínica no Rio de Janeiro, diz site
Tony Bellotto volta ao trabalho após câncerTony Bellotto, do Titãs, define retorno aos palcos após cirurgia contra câncer
Rafa Fuchs, Ingrid Gaigher e Thiago MartinsRafa Fuchs conquista o público com papel em Vale Tudo: 'Sou reconhecido'
Lee TaylorLee Taylor conta como foi sua preparação para fazer o delegado em 'Dias Perfeitos'
Maria Flor desabafa sobre saudades do paiDesabafo de Maria Flor com Zé Felipe emociona, e psicóloga alerta sobre separações: 'Regressão'
Lavínia Vlasak mostra fotos da viagemLavínia Vlasak chama atenção ao postar fotos com o marido em viagem
Bia MirandaBia Miranda fala sobre ação da polícia em sua casa: ‘Procuraram'
Kelley MackMorte de Kelley Mack: Detalhes sobre os últimos meses de vida dela vem à tona
Faustão tem 75 anosMédico sobre internação de Faustão: 'Tratamento precisa ser intensivo'
Rebeca AndradeRebeca Andrade impressiona ao mostrar corpo sarado em dia de piscina
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade