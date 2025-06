Klara Castanho curte cachoeira com elenco de 'Garota do Momento'

A atriz Klara Castanho chamou a atenção curtir o dia na cachoeira com Carol Castro, Duda Santos, Débora Ozório, Mariana Sena e Rebeca Carvalho

Klara Castanho usou as redes sociais nesta segunda-feira, 2, para compartilhar uma sequência de registros aproveitando um dia na cachoeira ao lado de algumas atrizes do elenco da novela Garota do Momento, da TV Globo.

Em algumas fotos postadas no feed, a atriz aparece posando em frente ao espelho com um biquíni vermelho. Além disso, ela também surgiu esbanjando beleza ao posar com Carol Castro, Duda Santos, Débora Ozório, Mariana Sena e Rebeca Carvalho em meio à natureza.

Depois, Klara compartilhou fotos em uma rede ao lado de Débora e dos atores João Vitor Silva e Cauê Campos, que também estão no elenco da novela das 18h. Ao dividir os registros do momento de lazer, a atriz escreveu na legenda: "Feliz".

O post recebeu vários elogios dos internautas. "Que linda", disse uma seguidora. "A mais gata, bela, deusa e perfeita do mundo!", afirmou outra. "Linda e talentosa", falou uma fã.

Confira:

Médica explica o que fazer diante de diagnóstico semelhante ao de Klara Castanho

Klara Castanho teve uma reação alérgica ao tomar um anti-inflamatório sem a devida orientação médica após apresentar uma inflamação na região, em janeiro de 2020. A atriz da novela Garota do Momento, da Globo, ficou com o rosto inchado, o que a obrigou a ir ao hospital buscar ajuda.

"Quando eu era mais nova eu já tinha tido uma alergia a um anti-inflamatório. Ontem, minha garganta começou a inflamar. Comprei um anti-inflamatório genérico. Tomei normalmente à tarde, à noite e hoje de manhã. Quando acordei, metade do meu rosto estava mais inchado. Mostrei para a minha mãe e achei que não era nada demais. Achei que tinha sido reação de algum produto que eu passei na pele. Fui ao médico. Tive uma grande reação alérgica, meu corpo inteiro (...)", disse.

A CARAS Brasil entrevistou a Dra. Brianna Nicoletti, médica alergista e imunologista, sobre o que fazer em caso de uma crise alérgica provocada pelo uso de medicamentos. De acordo com a especialista, é importante procurar atendimento aos primeiros sinais. Confira!

