Kim Kardashian celebra formatura após 6 anos de estudo alternativo

Nova profissão! A empresária Kim Kardashian comemorou a conclusão de seus estudos em curso superior; saiba detalhes

Kim Kardashian está oficialmente formada! A influenciadora digital e empresária revelou na última quinta-feira, 22, que finalizou os estudos no curso de Direito após 6 anos de estudo alternativo. Por meio das redes sociais, a famosa abriu um álbum de fotos da cerimônia intimista de recebimento do diploma.

Na legenda da postagem, Kim falou sobre a realização de seu sonho em se tornar advogada. "Há seis anos, embarquei num caminho não convencional para perseguir o meu sonho de me tornar advogada. Não foi fácil, e demorou mais do que o planejado, mas eu nunca desisti. Cada curso trouxe momentos de dúvida, lágrimas e triunfo - especialmente quando conquistei assuntos que inicialmente temia. Essa é a beleza da vida: você entra no desconhecido, avança e surge com conhecimento e força que ninguém pode tirar", iniciou ela.

Em seguida, a famosa explicou melhor o método de estudos escolhido por ela: "Escolhi um programa rigoroso registrado na Ordem Estadual da Califórnia, com base em 75 créditos universitários para completar um currículo de quatro anos que se estendeu para seis. A jornada foi real, assim como a realização".

Como funciona o estudo alternativo escolhido por Kim Kardashian?

Kim Kardashian optou por um caminho diferente do tradicional para se formar em Direito e seguir a profissão de advogada. A empresária escolheu o sistema de 'leitura da lei' da Califórnia, que trata-se de um método alternativo que permite o estudo sob supervisão de advogados experientes, sem frequentar uma universidade formal.

Em 2021, a Kardashian realizou um exame preliminar obrigatório para estudantes dessa modalidade chamado 'Baby Bar'. A artista conseguiu passar na terceira tentativa.

Durante o recebimento do diploma, uma das mentoras de Kim Kardashian fez um breve discurso sobre a trajetória da recém-formada. "Seis anos atrás, Kim Kardashian entrou nesse programa sem nada além de um desejo verdadeiro de lutar por justiça. Sem aulas em faculdades de Direito, sem atalhos. Apenas determinação", declarou.

"Ao longo desse programa, Kim dedicou 18 horas por semana, 48 semanas por ano, durante seis anos consecutivos. Isso representa um total de 5.184 horas de estudo jurídico. E ela fez isso enquanto criava filhos, administrava negócios, filmava programas de TV e participava de projetos que defendem outras pessoas", completou a mentora.

Confira as fotos da formatura de Kim Kardashian:

